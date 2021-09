Cristian Ghinea: Ştiind câte ştiu, ce am de gând? Soluţia mea e să creez o organizaţie dedicată care să monitorizeze şi să asiste implementarea PNRR

„Ce spun acum nu sunt decât fapte care pot fi uşor verificate. Am lăsat primului-ministru trei pagini cu urgenţe şi măsuri, şi pe PNRR şi pe negocierea programelor operaţionale. Ce am de gând să fac? Soluţia acestei crize politice nu este la mine. Habar nu am cum se va termina, am scris mai sus că nu sunt optimist. Avem o şansă istorică pentru a moderniza România viitoarelor câteva generaţii, într-un moment nu tocmai fericit”, scrie Cristian Ghinea pe Facebook.