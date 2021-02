Francisc Tobă, validat ca deputat de plenul Camerei. Florin Roman: Mă disociez total de votul colegilor liberali din conducerea Parlamentului

„Mă disociez total şi fără echivoc de votul colegilor liberali din conducerea Parlamentului, care au votat pentru validarea mandatului lui Francisc Tobă! Nu pot accepta un troc murdar, un vot în plus, pentru validarea celui care a condus trupele de represiune, în timpul Revoluţiei din 1989, la Sibiu. Pentru mine este de neacceptat! Politica aceasta, fără principii morale, nu are nicio legătură cu ceea ce aştept de la actuala coaliţie. Ruşinos! Am rugămintea către cei care au votat aceste mizerii să vină cu explicaţii. Este imperios necesar”, a scris Florin Roman miercuri pe Facebook.