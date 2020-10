Ioana Petrescu, fost ministru al Finanţelor, îşi dă demisia din Pro România

„Mă retrag din PRO România. Am decis să ies din Partidul PRO România. Este o decizie dificilă, dar necesară, pe care o iau după doi ani în care am făcut parte din conducerea acestei formaţiuni. Eu am intrat în politică din dorinţa de a avea un cuvânt de spus în politicile publice care ar putea ajuta România să devină o democraţie avansată şi să joace un rol important in UE. Acum doi ani, am ales PRO România pentru că era o formaţiune născută din nevoia unor tineri politicieni care nu îşi găseau loc în vechile partide şi vocea lor nu ar fi putut fi auzită din cauza liderilor autoritari şi discreţionari. Am crezut în forţa PRO România, un partid care s-a declarat a fi “altfel”, în care mulţi tineri au devenit membri cu speranţa că alături de colegii cu experienţă în politică, au şansa de a-şi susţine ideile lor care pot aduce românilor o viaţă mai bună”, a anunţat Ioana Petrescu pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru al Finanţelor a punctat faptul că ar vrea să candideze la următoarele alegeri parlamentare, dar nu a spus dacă independentă sau în altă formaţiune. „Cred că politica este o vocaţie şi îmi doresc să urmez această cale în continuare. Mă simt datoare să pun în slujba românilor expertiza profesională si experienţa guvernamentală acumulate până acum. Doresc să candidez pentru un loc in Parlamentul României, pentru că acesta este obiectivul esenţial al oricărui om care intră în politică. Nu poţi candida decât dacă ştii care este viziunea partidului din care faci parte si cum serveşte această viziune cetăţenii acestei ţări. Trebuie să fiu convinsă că pot reprezenta timp de patru ani partidul din care fac parte, dar şi că acest partid mă reprezintă pe mine. Trebuie să cred şi eu în partid, nu doar partidul în mine. Datoria unui politician ales este să reprezinte interesele alegatorilor şi nu ale liderilor partidului. Liderii de partid trebuie să genereze proiecte şi nu să manevreze pârghii obscure, invizibile publicului larg”, a completat Ioana Petrescu.

Fostul ministru a aruncat săgeţi şi către conducerea Pro România pentru modul oportunist în care a abordat anumite decizii. „Le doresc mult succes in continuare şi sper ca într-un final poate ei vor reuşi sa-i convingă pe liderii partidului că drumul bun este cel al construcţiei perseverente, al dialogului onest si transparent, să refuze duplicitatea, oportunismul, trădarea si târguielile de culise. România trece printr-un moment prea greu pentru ca noi, tinerii politicieni, să nu continuăm lupta de a schimba modul de a face politică în ţara noastră. Închid o etapă, drumul continuă”, a conchis Ioana Petrescu