Florin Cîţu, despre Stelian Ion: Este rolul ministrului Justiţiei să vină şi să împingă aceste proiecte de la spate

„Sunt de acord cu domnul preşedinte în cam totul, ideea este că noi avem aşteptări de la miniştri, avem obiective. Până la urmă eu am spus de fiecare dată şi la coaliţie haideţi să stăm la masă să discutăm, să găsim cea mai bună soluţie. Sunt de acord să spunem până aici poate că nu am mers pe cel mai bun drum. Mergem înapoi să găsim soluţia. Obiectivele noastre sunt aceleaşi: desfiinţarea SIIJ, modificarea legilor justiţiei. Trebuie să recunoaştem cu curaj câteodată că poate nu am găsit cea mai bună soluţie. Dar până la urmă trebuie să mergem să căutam această soluţie şi bine înţeles că este rolul ministrului Justiţiei să vină şi să împingă aceste proiecte de la spate”, a declarat premierul.





Klaus Iohannis a precizat, într-o declaraţie de presă la Comana, că sunt multe lucruri care nu funcţionează şi a dat ca exemplu desfiinţarea SIIJ şi Legile justiţiei. Potrivit preşedintelui „mai sunt multe lucruri care nu funcţionează. Bunăoară, SIIJ nu a fost desfiinţată, chit că toată lumea s-a lăudat că aşa va face, ministrul Justiţiei nu a găsit încă calea potrivită, legile justiţiei - nici nu există un proiect acceptat în coaliţie şi sunt şi eu nemulţumit de aceste lucru. Sunt şi alte, şi alte reforme care au fost promise şi deocamdată auzim că se întâlnesc şi se discută, deci mai este mult de lucru”, scrie News.ro. Şeful statului spune însă că este convins că poate să fucnţioneze această formulă. Citeşte şi: Stelian Ion, după criticile preşedintelui: Blocajul vine din coaliţie şi Parlament. Reacţia USR Deputat PNL: Ministrul Justiţiei nu înţelege că e la putere. Desfiinţarea SIIJ bate pasul pe loc şi nici legile justiţiei nu sunt gata „În continuare, vor avea susţinerea mea şi când vor găsi o soluţie eu voi merge pe acea soluţie, dar numai prin dialog se poate face acest lucru, de aceea întotdeauna le-am spus tuturor haideţi să stăm la masă să discutăm, să găsim cea mai bună soluţie. Fără dialog, cei care vorbim prin presă cu celălalt nu vom putea găsi aceste soluţii, dar ministrul Justiţiei are un rol important în tot acest angrenaj (...) Ministrul Justiţiei are un rol important în tot acest angrenaj”, a mai completat el. El a mai precizat că îi va susţine pe liderii din Coaliţie şi va merge pe soluţia pe care o vor găsi, precizând însă că „fără dialog” soluţiile nu pot fi găsite.