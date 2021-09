Cîţu, despre filmuleţul cu Superman: „Asta e, am simţul umorului. Mie mi s-a părut funny şi am pus-o acolo“ VIDEO

Premierul Florin Cîţu a explicat joi seară care a fost „povestea” filmuleţului cu el în rol de Superman, un video care a făcut valuri pe reţelele sociale. El a spus că preferă să posteze lucruri distractive, muzică sau mesaje, ca "un mod de a comunica altfel". În opinia lui, "lipsa simţul umorului" şi "încleştarea" reprezintă o problemă şi s-a declarat surprins de reacţia lui Ludovic Orban la clipul respectiv.

"Nu e prima oară când fac acest lucru. Am mai pus şi prin iarnă - era o poză cu mine şi Bernie Sanders, socialistul american, eram pe Lună. (...) Eu le primesc de la oameni, ele circulă, şi când mi se pare ceva funny - asta e, am simţul umorului, mi se pare bizar să nu mai existe simţul umorului în România - când mi se pare ceva distractiv, le pun şi râd de mine. (...) Dar ştiţi de ce mi s-a părut acela (filmuleţul cu Superman - n.r.) distractiv? Pentru că era aşa de bine făcut. Şi am şi spus tehnologia astăzi. Mi s-a părut foarte bine făcut. Era şi distractiv, bineînţeles. Era o parodie, clar. Dar era foarte bine făcut. De aceea l-am pus. Să ştiţi că am primit şi cu gladiatori, sunt multe", a spus el într-o emisiune la TVR, potrivit Agerpres.

Florin Cîţu a adăugat că l-a surprins reacţia preşedintelui PNL, Ludovic Orban, la filmuleţul respectiv.

"Sunt poate diferit de ceilalţi, pentru că sunt foarte sincer. Dacă eu simt - şi este un cont personal, este un cont de Instagram - mie mi s-a părut funny şi am pus-o acolo. Acum eu mă aşteptam de la PSD să mă atace, pentru că ei anul trecut au făcut o groază de filmuleţe - unele dintre ele distractive, chiar dacă mă atacau. Mă aşteptam de la PSD să mă atace, mă aşteptam şi de la AUR, USR. Reacţia lui Ludovic Orban mi s-a părut bizară. Dar înţeleg că este acum în tabăra USR şi PSD şi este cu ei, alături de ei", a mai declarat Cîţu.