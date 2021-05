Florin Cîţu: „Tot ce am făcut în această perioadă a fost făcut sub asaltul socialiştilor”

„Nu există niciun Congres în acest moment. Va trebui să fie un Congres la PNL pentru că au fost alegeri şi este şi statutul PNL care spune că după alegeri va fi un Congres. Haideţi să vedem când se anunţă Congresul şi vom vedea ce facem atunci. Eu vă spun ce vă spun de fiecare dată: îmi fac treaba aici, la Guvern, pentru români. Avem rezultate foarte bune. Măsurile pe care le-am luat anul trecut au dat rezultate, măsurile pe care le-am luat anul acesta dau rezultate. Avem cea mai mare creştere economică anul trecut, mergem înainte”, a declarat Florin Cîţu, la Digi24, întrebat dacă va candida la şefia PNL.





Primul ministru a explicat că acesta nu este un discurs de candidat, dar că românii ar trebui să înţeleagă că ceea ce face actualul Guvern se întâmplă „sub asaltul” socialiştilor.





„Nu este un discurs (de candidat- n.r.) şi românii trebuie să înţeleagă noi ceea ce am făcut în această perioadă şi facem, facem în timp ce suntem sub asalt din partea socialiştilor, avem şi câteva extreme şi tot am reuşit să facem aceste lucruri”, a declarat Cîţu.