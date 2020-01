Firea: Depun plângere pe numele lui Rareş Bogdan. Să vină cu dovada că eu am periclitat parteneriatele strategice cu UE şi SUA

”Depun plângere pe numele cetăţeanului Bogdan Rareş. Să vină în faţa instanţei cu dovada că eu am periclitat parteneriatele strategice cu UE şi SUA şi că am furat, aşa cum a declarat azi. Să aducă dovezi palpabile, nu vorbe. La o declaraţie atât de gravă, trebuie că are şi dovezi”, scrie Firea pe Facebook.

Ironic, Gabriela Firea subliniază că ”nu ţine în justiţie dacă iese vreo colegă de partid să spună că a fost metaforă sau pamflet”, referindu-se la faptul că vicepremierul Raluca Turcan a calificat drept figură de stil afirmaţia ministrului Finanţelor Florin Cîţu referitoare la existenţa unui buget paralel în timpul guvernării PSD.

Ulterior, Gabriela Firea a adăugat postării sale un paragraf: ”Ceva concret despre amânarea majorării alocaţiilor pentru copii, despre vârsta de pensionare până la 70 de ani-muncim până murim -, despre renunţarea la autostrăzi şi alte fapte de vitejie la guvernare... ar avea domnul europarlamentar ceva de spus?”.