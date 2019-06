Eurodeputatul Siegfried Mureşan a fost ales vicepreşedinte al Grupului PPE din Parlamentul European

În calitate de vicepreşedinte, Siegfried Mureşan va fi parte a preşedinţiei Grupului PPE din Parlamentul European, alături de preşedintele grupului şi de ceilalţi 9 vicepreşedinţi. Preşedinţia are rolul de a conduce Grupul PPE.„Acest vot dat de europarlamentarii PPE reprezintă şi un vot de încredere pentru România. Grupul PPE a fost cel mai mare grup înainte de alegerile europarlamentare, am câştigat alegerile şi suntem în continuare principala forţă politică a Uniunii Europene. Grupul PPE este singura forţă politică ce poate asigura stabilitate la nivelul Uniunii şi care are soluţii la problemele oamenilor. Îmi propun o Uniune Europeană care să rezolve problemele oamenilor, care să livreze ceea ce aşteaptă oamenii de la ea. Voi continua să lupt pentru a aduce în Europa mai multă siguranţă şi mai multe locuri de muncă. Voi susţine o Uniune Europeană mai aproape de oameni, o Uniune în care vocea românilor şi a tuturor cetăţenilor europeni să se audă cât mai bine. Voi lucra împreună cu toţi europarlamentarii din Grupul PPE pentru a îndeplini aceste obiective”, a declarat deputatul european Siegfried Mureşan după votul din Grupul PPE.Mureşan a fost ales cu 141 dintre cele 158 de voturi valabil exprimate.Grupul PPE este cel mai mare grup politic din Parlamentul European, cu un număr total de 179 europarlamentari.

