Emil Boc sare la beregata lui Vlad Voiculescu: Nu poţi să stabileşti sarcini fără să dai bani. Nici într-un extemporal la dirigenţie la clasele I-IV nu se face

„Este un principiu larg, european recunoscut, că nicio sarcină nu poate fi atribuită în plus administraţiilor locale fără să-i acorzi susţinerea financiară aferentă. Se pare că la Ministerul Sănătăţii acest lucru nu s-a înţeles suficient, noi de acest lucru am fost nemulţumiţi şi am sesizat Ministerul Sănătăţii pentru acest aspect. Toţi primarii sunt extrem de dedicaţi să se implice şi să susţină procesul de vaccinare, pe care îl considerăm de interes naţional. Ne dorim să fie o reuşită”, a declarat Emil Boc într-o intervenţie la Digi24.

„Adică, dacă totuşi avem o dimensiune şi o viziune europeană, orice ministru ar trebui să ştie din Guvernul României că nu poţi să stabileşti sarcini fără să dai bani. Sarcini suplimentare se dau, dacă ai alocată resursă suplimentară. Asta nici măcar nu într-un proiect de OUG, nici într-un extemporal la dirigenţie la clasele I-IV nu se face, darămite la nivelul unei ţări europene!”, a continuat primarul municipiului Cluj-Napoca, care este şi preşedintele AMR.

Emil Boc l-a şi ironizat pe Vlad Voiculescu. „Primarii din Asociaţia Municipiilor sunt extrem de revoltaţi de această abordare şi această atitudine a ministrului sănătăţii care într-un act fundamental al statului român ignoră nişte principii după care se conduce Uniunea Europeană. Nu ştiu în alte locuri, unde a condus dl. ministru, dacă după acelaşi principii s-a condus, dar în privinţa a ceea ce înseamnă administraţia publică locală avem pretenţia la respectul pe care îl merită aceşti primari care reprezintă mai mult de jumătate din populaţia României şi 70 la sută din PIB-ul care se produce în România aici se produce!”, a declarat primarul de la Cluj-Napoca, pentru Digi24.