Cine ar putea fi înlocuitorul lui Băsescu la şefia PMP

În urmă cu o săptămână Robert Turcescu îl lăuda pe Koler într-o postare pe Facebook.





„În această campanie, dincolo de colegii mei ceva mai experimentaţi în bătălii politice, mi-a atras atenţia un nou-venit în echipa PMP: Eduard Koler, om de afaceri/.../ Îmi face impresia unui tip serios şi bătăios, pe a cărui carieră politică aş paria în anii următori. Nu e vorba de un cec în alb, ci de flerul meu de fost jurnalist care nu se prea înşală cînd e vorba de oameni”, preciza Turnescu.





Întrebat de către jurnalişti despre posibilitatea ca acesta să fie un succesor pentru Băsescu, Koler a precizat că este onorat de comparaţie şi e de părere că PMP seamănă cu Partidul Republican din SUA care l-a dat la cârma ţării pe Donald Trump.





„Mă onorează cuvintele domnului preşedinte la adresa mea, eu am proiectat şi construit nave, da la Anvers, dânsul a lucrat la Navrom, care opera nave. Pe de altă parte, sunt un om foarte direct şi determinat în ceea ce fac şi spun, mă bucură candidatura sa la Bucureşti, pentru că nu a fost corect cum am fost trataţi de partenerii noştri de pe partea dreaptă a eşichierului politic, şi mă refer la PNL - pentru că USR este pe stânga după părarea mea. PMP este un partid care trebuia de ceva timp să-şi ia soarta în mâini şi să nu mai stea în umbra PNL-ului. Sunt setat pe valorile europene şi euroatlantice, Partidul Republican al preşedintelui Donald Trump mi se pare că are o doctrină foarte bună, conservator, de centru dreapta, care cred că are multe lucruri în comun cu PMP-ul actual”, a afirmat Koler.