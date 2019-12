Dumitru Buzatu: Mai departe de atât ce să facem cu Bădălău? Dacă vreţi îl ducem la puşcărie

„El a fost sancţionat deja. Dacă vreţi să îl ducem la puşcărie, trebuie să vedem dacă are o conotaţie penală acest tip de exprimare. Dacă nu, trebuie să acceptăm că a fost sancţionat prin luările de poziţii. Cred că a şi înţeles omul ăsta când şi-a cerut scuze. Mai departe de atât ce să facem?



Mă bucur că unii dintre colegi au poziţii radicale contra altora, dar am foarte mari îndoieli în legătură cu bunele lor intenţii. Parabola biblică spune să dea cu piatra cel care nu a greşit niciodată. Or, colegii noştri, dintre care unii au greşit, slavă Domnului, se cred cei mai îndreptăţiţi să ceară tot felul de sancţiuni. Cred că e bine să conştientizăm că toţi putem greşi.



E bine să şi regretăm unele greşeli pe care le facem sau pe toate şi ulterior să avem o atitudine de îndreptare. Fiecare, în felul în care se va îndrepta, în felul ăsta să îl apreciem”, a declarat Dumitru Buzatu într-o intervenţie la Digi24.

Racţia acestuia vine după ce mai mulţi social-democraţi, printre care preşedintele interimar al formaţiunii Marcel Ciolacu, sau vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Carmen Mihălcescu s-au dezis de afirmaţiile lui Bădălău.

Au fost însă şi reacţii mai aspre în interiorul partidului, organizaţia Judeţeană PSD Braşov cerând excluderea din partid a lui Bădălău. „Considerăm ca incalificabile declaraţiile făcute de Nicolae Bădălău şi nu susţinem un astfel de limbaj la adresa cetăţenilor români din străinătate. (...) PSD nu se va putea reforma cu adevărat atât timp cât astfel de derapaje sunt acceptate", spun reprezentanţii PSD Braşov.