Dragnea: La fiecare înjurătură de-a lor, noi am construit o şcoală, un spital

„Sunt mulţumit de faptul că, de când am preluat guvernarea, PSD a reuşit să facă o altfel de politică. În loc să cădem în capcana discursului injurios, violent, să divizăm, să instigăm, am fost preocupaţi să aplicăm programul de guvernare, să facem lucruri bune. La fiecare înjurătură de-a lor, noi am construit o şcoală, la fiecare înjurătură de-a lor, noi am construit un spital“, a pus Liviu Dragnea.

„În campanie electorală nu am vorbit cu putere şi cu tărie despre autostrăzi pentru că ştiam un lucru: toate procedurile sunt blocate, adică neîncepute, documentaţii neîncepute sau nefinalizate şi foarte multe piedici birocratice şi de la nişte ONG-uri de mediu care blocau orice intenţie de a face o autostradă pentru că identificau pe undeva pe traseu ba o peşteră cu lilieci, ba nu ştiu care broască albastră“, a spus liderul PSD la Antena 3.

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Antena 3, că a auzit un zvon că „ar vrea să încerce o fraudă la softul de numărare” a voturilor, fără a preciza exact la cine se referă. Discuţia a venit în contextul în care liderul PSD vorbea despre Opoziţie şi Klaus Iohannis.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: