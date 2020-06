Deputatul AKM, campion la conspiraţii: Un termoscanner de tip tunel are un soft integrat care preia informaţiile, adresa, absolut totul

„Dacă vin aceste scannere cu soft integrat, cineva trebuie să garanteze populaţiei că informaţiile nu ajung niciunde. Eu am vorbit cu mai mulţi IT-işti şi mi-au spus că soft-ul integrat, la un termoscanner de tip tunel, care are un soft integrat, soft-ul ăla integrat preia informaţiile. Şi eu am întrebat.. aceste informaţii, garantează cineva că se duc sau nu se duc undeva? Atâta timp cât nu apare cineva din Guvernul României care să garanteze că informaţia ta nu ajunge niciunde, e un semn de întrebare”, a declarat Cătălin Rădulescu, citat de Antena 3. ”Prin amprenta facială, se preiau informaţii care se transmit undeva, ăsta e soft-ul. Cum ar fi datele personale, adresă, absolut totul”, a spus AKM.

În urmă cu o săptămână, deputatul PSD Cătălin Rădulescu, de profesie medic, a susţinut că prin termoscanare „se accesează toate datele personale”. „Înţeleg că prin termoscanare facială deja în momentul ăla autorităţile respective monitorizează într-un fel sau altul orice fel de persoană din România, pentru că îţi ia datele”, susţine deputatul AKM.