Demisie din AUR. Anamaria Gavrilă: „Sloganele nu ţin locul acţiunii politice coerente”. Ce alte reproşuri are fosta deputată a AUR

„Dragi hunedoreni, dragi români, De astăzi îmi voi continua mandatul de parlamentar de Hunedoara ca deputat independent. Rămân dedicată obiectivului pe care mi l-am asumat în faţa celor care m-au votat, acela de a face un alt fel de politică pentru deveni şi pentru hunedoreni şi de a da un exemplu prin acţiune şi implicare. Am luat una dintre cele mai dificile decizii din viaţa mea. Atunci când m-am înscris în AUR eram convinsă că fac parte dintr-o echipă care îşi doreşte să arate că putem face o politică diferită, în beneficiul cetăţeanului. O echipă cu oameni de cuvânt, care se respectă unii pe alţii şi care nu se pierde în nebuloasa politică plină de demagogii. O echipă organizată pe criterii meritocratice şi de eficienţă, cu obiective, strategii şi acţiuni care să aducă rezultate reale pentru români.

Sloganele nu ţin însă locul acţiunii politice coerente şi o atitudine timorată de puterea aparentă a altor partide nu are forţa necesară de a impune o nouă viziune pentru România. Iar pentru mine, a continua în această formulă, ar înseamnă a rămâne resemnată că mai mult nu se poate pentru români. Sunt însă convinsă că românii au determinarea şi dorinţa de a avea o ţară care funcţionează pentru noi toţi. Românii au însă nevoie de lideri care să demonstreze curaj, integritate şi autenticitate. Au nevoie de lideri care să îi unească în jurul unui proiect ambiţios în care credem cu toţii.

Am fost dezamăgită să constat că, după un an de activitate şi contribuţia mea semnificativă la campania locală unde AUR a reuşit să obţină nu unul, ci doi consilieri locali, singurii consilieri locali AUR într-un municipiu reşedinţă de judeţ, nu există o echipă pe care să pot conta atunci când vine vorba de a-i ajuta pe deveni. Le-am cerut consilierilor locali ai AUR, în mai multe rânduri şi, din păcate, fără succes, să propună o hotărâre de Consiliu Local pentru preluarea Termocentralei Mintia la Primărie. Era o oportunitate şi o ultimă speranţă de rezolvare a problemei termoficării centralizate pentru iarna următoare după ce primarul a refuzat să vină cu o soluţie. Pe aceeaşi temă, a rezolvării încălzirii în Deva şi a apărării Termocentralei Mintia, am avut prea puţin sprijin din partea conducerii centrale a AUR în momentele în care am făcut demersuri pentru a-l convinge pe Ministrul Energiei, Virgil Popescu, să renunţe la planul de vânzare a termocentralei la preţ de fier vechi şi să ia decizii în beneficiul devenilor.

De asemenea, nu am primit susţinerea necesară pentru a iniţia o moţiune simplă împotriva Ministrului Energiei, Virgil Popescu, care recent s-a dovedit a fi cu adevărat un trădător de ţară şi un om fără caracter, lăsând mii de oameni în frig la Deva în plină pandemie şi încercând să aloce 600 de milioane de euro prin PNRR unei firme de casă a partidului său.

În acest context, am hotărât să demisionez din AUR şi să fac echipă, cu adevărat, cu cetăţenii care m-au trimis în Parlament. Am un respect deosebit pentru acei parlamentari AUR care au ajuns în această poziţie din dorinţa de a ajuta ţara lor şi fac o muncă bazată pe respect pentru ceilalţi colegi, sunt modeşti, dar consecvenţi în realizările lor şi dau un exemplu de înţelepciune în fiecare situaţie dificilă. Voi susţine orice proiect al oricărui partid de care sunt convinsă că îi va ajuta pe români”, a scris Anamaria Gavrilă, luni pe Facebook.