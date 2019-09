De ce PNL nu a votat impozitarea pensiilor speciale: „Este o frecţie la un picior de lemn. PSD pregăteşte impozitul progresiv“

Adevărul: De ce nu aţi votat legea PSD pentru impozitarea pensiilor speciale?



Ludovic Orban: Pentru că este o frecţie la un picior de lemn. PSD este cel care a introdus toate pensiile speciale şi acest lucru trebuie cunoscut de români. Toţi pensionarii care au fost păcăliţi de PSD de-a lungul timpului. Pensionarii pe bază de contributivitate trebuie să ştie că toate aceste pensii au fost date de PSD. Ceea ce fac ei acume este să dea o minimă satisfacţie către pensionarii pe contributivitate că supraimpozitează nişte pensii. Aici, pe de o parte, nu este constituţional. Nu poţi să impozitezi numai anumite categorii de venituri. De obicei impozitul îl pui pe toate categoriile de venit în funcţie de nivelul venitului. Vă spun clar, această impozitare este o justificare pregătită pentru reintroducerea impozitului progresiv, la care PSD visează de mult timp. Păi e neconstituţional. Dacă altcineva înregistrează venituri din dividente, din drepturi de autor, din salarii, venituri de peste 7.000 de lei. Ăia nu-i impozitezi. Creezi o discriminare. Asta este o politică fiscală aberantă care încalcă Constituţia pentru că trebuie să existe o justă repartizare, o egalitate de tratament a cetăţeanului.



Adevărul: Sesizaţi CCR?



Ludovic Orban: Să vedem dacă are şanse să treacă la Cameră. Le Senat, cu cei doi trădători care au plecat din ALDE, PSD are cât de cât o majoritate. La Cameră va fi foarte complicar pentru că aici va trebui să argumentezi foarte serios care este temeiul unui astfel de demers. Păi mai bine desfiinţezi pensiile speciale. De ce să supraimpozitezi. Noi am avut clar, susţinem principiul contributivităţii în calculul pensiilor. Singura excepţie sunt pensiile militare, care sunt pensii de serviciu, aşa e în toate ţările NATO, pentru că oricând militarul poate fi încorporat sub drapel. Dacă este chemat să lupte sau să apere ţara, el este obligat să servească ţara. Din cauza asta există sistemul ăsta de serviciu pentru cadre militare. De altfel, Pilonul II are tot un principiu al contributivităţii. Cu cât contribui, atâţi bani primeşti atunci când ajungi la pensie.



Adevărul: Deci PNL susţine şi desfiinţarea pensiilor speciale pentru magistraţi?



Ludovic Orban: În mod evident aici există o betonare. Să vă spun simplu. În condiţiile în care le-ai acordat un regim preferenţial în materie de salarizare, nu poţi să dai două avantaje. Şi avantaje legate de salarizare şi avantaje legate de sistemul de pensionare. Eu cred că e de bun simţ. La actualul sistem de salarizare pentru magistraţi ies nişte pensii decente.



Adevărul: Da, dar cei care au ieşit mai devreme la pensie au salarii mai mici, deci le afectaţi veniturile.



Ludovic Orban: Evident, aici trebuie găsit un echilibru. Nu e foarte simplu să găseşti soluţiile, trebuie să analizezi mai multe situaţii care există în momentul de faţă şi atunci când iei o decizie, practic să nu discriminezi pe unii în funcţie de momentul pensionării, în funcţie de venitul pe care l-au înregistrat în perioada de pensionare. Oricum, trebuie desfiinţare sistemele astea. Foarte multe pensii nesimţite s-au dat în special de şefii de firme sau de cei care erau favorizaţi de şefi datorită legii care îţi permitea să-ţi bagi pe ultimele şase luni toate sporurile, toate orele suplimentare, toate astea în care ei au ajuns la nişte venituri fabuloase pe baza cărora s-au calculat pensii şi s-a ajuns la pensii nesimţite. Un alt lucru, pe care îl spun foarte limpede: Nu-i normal ca un om care beneficiaz[ de pensie să poată să se angajeze în continuare în sectorul public. Avem nu-ştiu-câte situaţii de genul ăsta. Pentru că, de exemplu, în zona poliţiei, foarte mulţi poliţişti s-au pensionat la 41, 43, 45 de ani. Sunt persoane active şi foarte mulţi dintre ei şi-au găsit de muncă tot în sistemul public. Nu-i normal să cumulezi aceste venituri, să împedici angajarea unor oameni care n-au venit cum au ei, din pensia respectivă, e anormal. Dacă vor să lucreze, să lucreze în privat. Şi aici trebuie umblat, la vârsta de pensionare. Domle nu mai poţi să accepţi să se pensioneze oameni la 45 de ani, e de neacceptat aşa ceva. Trebuie să ne uităm în toate ţările pentru că nu există nicăieri aşa ceva.



Adevărul: Sunt ţări care chiar ridică pragul de pensionare.



Ludovic Orban: Categoric. Este evidenţă tendinţa negativă în ceea ce priveşte sporul demografic. Sunt mai puţine naşteri, s-a prelungit durata de viaţă, deci perioada de timp în care este acordată pensia a crescut. Ori trebuie să iei măsuri pentru că, la fel, sistemurile de pensii vor deveni nesustenabile. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat anul ăsta. Deci au făcut hocus-pocus cu transferul contribuţiilor, au majorat artificial în dauna veniturilor de la bugetul statului şi de la veniturile locale veniturile de la fondul de pensii şi au prevăzut pe anul ăsta să existe un excedent de 2,9 miliarde de lei la fondul de pensii. În primele şase luni nu numai că a existat un excedent, a existat un deficit. Cred că de 2,1 miliarde. Asta arată minciunile careau stat la baza alcătuirii bugetului şi faptul că totul se construieşte pe nişte minciuni. De altfel, ştiţi foarte bine că au modificat prin ordonanţă legea responsabilităţii fiscal-bugetare prin care premierul şi ministrul Finanţelor, la alcătuirea bugetului, trebuia să semneze o declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor care stau la baza alcătuirii bugetului. Şi de altfel e şi simplu. Cum să anticipezio creştere economică de 5,5% când toate instituţiile europene, Banca Mondială, FMI au anticipat o creşetere maximă de 4,3%.



Interviu integral cu preşedintele liberal: VIDEO INTERVIU Ludovic Orban: Când depune PNL moţiunea de cenzură, cine va fi premier şi cum vor vota liberalii în cazul Rovanei Plumb

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: