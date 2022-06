De ce a fost schimbat Florin Cîţu de la conducerea Senatului

”Preşedintele partidului şi secretarul general mi-au cerut demisia, mi s-a spus că mi s-a retras sprtijinul partidului, este o funcţie politică, binenţeles că în aceste condiţii, nu am vrut să îi pun în situaţia penibilă să voteze unii dintre ei împotriva conducerii partidului şi am decis, am luat această decizie personal, repet, pentru a nu crea probleme Partidului Naţional Liberal”, a declarat Florin Cîţu, după şedinţa grupului parlamentar PNL din Senat, potrivit News.ro