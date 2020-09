DC Popescu: Onţanu a retrocedat 300 de hectare de teren în condiţii ilegale. Sunt pe primul loc în sondaje, chiar dacă prezenţa la vot va fi medie sau mare

Adevărul: Un sondaj PNL arată că Radu Mihaiu, candidatul dreptei e favorit. Dvs aţi fi pe locul doi, la câteva procente.

Dan Cristian Popescu: Sondajul acesta infirmă alte trei sondaje pe care le-am comandat eu, cu trei case diferite. E o dependenţă foarte mare de oamenii care vin la vot. O să conteze foarte mult frica de COVID, vremea din ziua respectivă, dar şi proiectele fiecărui candidat. E foarte greu să ridici un candidat necunoscut, care nici măcar nu stă în Sectorul 2, care nu a spus nimic până acum, n-a făcut nimic şi nu cunoaşte problemele sectorului. E incorect să susţii pentru Primăria Sectorului 2 un om care n-a făcut nimic în viaţa lui, care a ajuns candidat doar prin prietenia cu un lider politic. E neserioasă această abordare. Foarte mulţi alegători PNL îmi spun că nu vor vota cu candidaţii PNL. În mandatul domnului Onţanu sunt 300 de ha de teren retrocedate în condiţii dubioase şi ilegale. A fost şi arestat. Sunt foarte multe procese care vor urma, pentru că sunt sume enorme prejudiciate în procesul de reabilitare. Sunt terenuri luate, sunt probloeme foarte mari.

Ce prejudiciu a rămas în urma domnului Onţanu?

Domnul Onţanu, în 16 ani de zile, a gestionat 4 miliarde de euro. Prin semnătura dânsului au plecat din patrimoniul sectorului sute de hectare de teren pe retrocedări şi niciun teren nu a fost dat la moştenitori direcţi.

Totuşi, v-ar putea rupe din electorat.

Mai sunt oameni care-l apreciază, undeva de 10%, dar procentul său scade pe zi ce trece. Eu sunt pe primul loc şi la o prezenţă medie, şi la o prezenţă mare. La o prezenţă foarte mare, de 80%, pot fi surprize.

La ce prezenţă vă aşteptaţi?

Mă aştept la o prezenţă între 30 şi 35%, dar campania este abia la început.

Câţi oameni din PNL Sector 2 au demisionat din partid după ce aţi trecut la PSD?

Am o avut o surpriză plăcută. Eu nu am îndemnat pe nimeni să demisoneze din PNL Sector 2. După ce am anunţat că voi candida cu susţinerea PSD, aproximativ 80% din membrii PNL Sector 2 şi-au dat demisia. Aproape că a rămas fără organziaţie PNL. O mare parte s-au înscris în PSD ca să mă susţină.

***

Fostul liberal Dan Cristian Popescu, ajuns candidat PSD la Primăria Sectorului 2, dezvăluie că PNL şi Alianţa USR-PLUS i-au propus funcţia de viceprimar în schimbul susţinerii lui Radu Mihaiu în cursa electorală. De asemenea, PNL i-a propus şi un loc de parlamentar, cu condiţia să nu candideze la Primăria Sectorului 2.