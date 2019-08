Dăncilă: Am prieteni între membrii ALDE care aveau îndoieli referitor la această ruptură de PSD. Eu nu aş fi votat o moţiune de cenzură

Viorica Dăncilă a fost întrebată, vineri seara, în conferinţa de presă susţinută la Constanţa după alegerile pentru şefia organizaţiei judeţene, dacă a avut discuţii cu parlamentari ALDE care ar dori să rămână alături de PSD.

"Am discutat nu numai cu parlamentari ALDE. Am prieteni între membrii ALDE, oameni pe care îi respect foarte mult, de fapt îi respect pe toţi, şi care aveau îndoieli referitor la această ruptură de Partidul Social Democrat. Vom vedea, nimeni nu obligă pe nimeni, eu sincer m-aş bucura dacă dintre colegii noştri, dintre colegii noştri şi partenerii noştri timp de doi ani şi jumătate s-ar întoarce şi am putea să construim împreună. Am făcut foarte multe lucruri bune împreună şi cred că este de datoria noastră a tuturor să dăm dovadă de responsabilitate şi să continuăm aceste lucruri pentru români şi România”, a răspuns Dăncilă.

Premierul a fost chestionat şi în legătură cu afirmaţia lui Călin Popescu Tăriceanu cum că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, spunând că dacă situaţia ar fi fost invers, nu ar fi făcut acest lucru.

"Întrebaţi-l dumneavoastră. Pentru mine este dezamăgitor. Eu vreau să vă spun un lucru, dacă ALDE ar fi fost la guvernare acum fără PSD, eu nu aş fi votat o moţiune împotriva lui ALDE pentru că doi ani şi jumătate am mers pe acelaşi drum şi cred eu că poate au fost şi lucruri bune şi lucruri mai puţin bune, ni le-am asumat cu toţii, nu cred că acest lucru este un lucru constructiv. Este opinia domniei sale, eu îi respect opinia, eu vă spun că nu aş fi făcut acest lucru”, a precizat Viorica Dăncilă.

