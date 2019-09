Dăncilă: Pentru Iohannis catastrofă înseamnă să creşti pensii şi salarii VIDEO

Dăncilă s-a referit şi la afirmaţia lui Iohannis că PSD este o “catastrofă” , afirmândă că, dacă pentru preşedinte catastrofă înseamnă creşteri de pensii, salarii, atunci înseamnă că aprecierile acestuia sunt inversate.

„Dacă pentru domnul preşedinte catastrofă înseamnă să creşti pensii şi salarii, să investeşti în comunităţile locale, dacă pentru domnul preşedinte catastrofă înseamnă să iei măsuri pentru creştere economică, dacă pentru domnul preşedinte să ai a doua cea mai mare creştere economică din Europa este o catastrofă, cred că la dânsul aprecierile sunt inversate”, a declarat Dăncilă, într-o conferinţă de presă susţinută la Alba Iulia.

Premierul spune că nu l-a văzut pe Klaus Iohannis să facă aceleaşi aprecieri şi despre Guvernul Cioloş.

“Nu l-am văzut pe domnul preşedinte să facă aceleaşi aprecieri faţă de guvernarea Cioloş în care aveam 0% absorbţie fonduri europene, nu aveam acreditate nici măcar autorităţile de management, dar este exact ceea ce am spus înainte, un preşedinte nu trebuie să fie părtinitor, un preşedinte nu trebuie să facă un joc politic, un preşedinte trebuie să spună întotdeauna adevărul şi să vadă care este realitatea”, a explicat premierul.

Dăncilă a menţionat că guvernul pe care îl conduce nu este unul “eşuat”, cum a spus Klaus Iohannis, ci unul eficient.

“Nu suntem un guvern eşuat, cum a spus domnul preşedinte, se joacă cuvintele, este foarte uşor să jigneşti, eu nu am să jignesc niciodată. Suntem un guvern eficient şi îmi asum cele spuse, nu suntem guvern perfect, nu am această aroganţă să spun că am rezolvat toate problemele, dar cifrele arată, şi nu cifrele pe care le spunem noi, pe care le spune Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, Eurostat-ul arată că această guvernare este eficientă. Dânsul critică guvernarea în timp ce alţi preşedinţi de state laudă guvernarea din România şi laudă progresele pe care le-a făcut România în domeniul economic”, a mai declarat Dăncilă.

E a afirmat că Iohannis spune ceea ce îl avantajează din punct de vedere electoral. “Este clar că domnul preşedinte spune ceea ce îl avantajează din punct de vedere electoral şi ca să justific încă o dată cele spuse, dacă vă aduceţi aminte când am preluat preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, domnul preşedinte a spus nu suntem în stare, nu suntem pregătiţi, atunci Finlanda s-a oferit să preia în locul nostru, iată că am finalizat cele şase luni, am avut activitate doar pe primele trei luni, că au urmat alegerile europarlamentare şi toţi au lăudat modul în care am gestionat această provocare pentru România. Până şi preşedintele Statelor Unite a lăudat acest lucru. Preşedintele a criticat în permanenţă”, a mai spus Viorica Dăncilă. Pe de altă parte, preşedinta PSD, care este şi candidat la alegerile prezidenţiale, a declarat că nu ştie dacă va participa la dezbateri cu contracandidaţii şi că va face acest lucru dacă va fi un dialog bazat pe argumente şi nu pe jigniri. “Domnul Barna poate să îşi manifestă interesul, să vedem dacă răspundem, dacă nu răspundem, nu ne este teamă de un dialog, dar am văzut ce înseamnă dialog pentru domnul Barna şi pentru partidul domniei sale. Eu vreau un dialog bazat pe argumente, nu pe jigniri şi violenţă verbală, pentru că jignirile şi violenţa verbală sunt atributul oamenilor slabi care nu au argumente. Dacă vrea o dezbatere legată pe proiecte, legată de anumite lucruri de interes pentru cetăţeni, atunci acest lucru este un lucru bun. Dar dacă vrei o dezbatere pentru cine ţipă mai tare sau cine jigneşte mai tare, eu nu o să fiu adeptul unei astfel de dezbateri”, a explicat Viorica Dăncilă. Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, sâmbătă, la reuniunea regională a PNL de la Craiova, că, pe scurt, PSD pentru România a fost şi este o catastrofă. Iohannis a spus că România a ajuns aici prin alegeri, când pesediştii au promis marea cu sarea şi au realizat nimic. El a precizat că singur poate face atât cât a făcut în ultimii 5 ani, dar că împreună cu liberalii şi cu celelalte forţe proeuropene vor câştiga alegerile şi vor forma un guvern care lucrează pentru români.

