Dăncilă, întrebată ce le transmite tinerilor de peste hotare: Sunt medici din Ungaria care vor să vină la noi

La finalul unei vizite la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, Viorica Dăncilă a fost oprită vineri de un protestatar, care a întrebat-o ce mesaj le transmite tinerilor plecaţi în străinătate, care nu se întorc în ţară de teamă de ce ar putea găsi aici.







Premierul a vorbit despre moştenirea preluată de la guvernul care a tăiat salariile în 2009 şi a amintit că administraţia PSD le-a mărit. Mai mult, prim-ministrul a declarat că medici din Ungaria şi-au manifestat interesul pentru ţara noastră.





„Cred că cele mai multe plecări din ţară au fost în 2009, când s-au tăiat pensii şi salarii, când s-au închis şcoli şi spitale. A trebuit să preluăm o situaţie nu tocmai bună, şi nu vreau să dau întotdeauna vina pe vechea moştenire, dar noi am încercat să facem lucruri foarte bune, şi, pentru că ne aflăm într-un spital, spuneţi-mi ce guvern a ridicat salariile medicilor aşa cum am făcut-o noi. Şi nu este uşor. Şi asta din respect pentru medici, fiindcă vrem să rămână medicii în România. Am adus salariul unui medic la 4.000 de euro. Sunt medici din Ungaria care vor să vină în România. Sunt medici care nu au mai plecat, cu toate că sunt foarte căutaţi, foarte buni specialişti. Dar am încercat să creăm condiţiile să rămână aici, în ţară”, i-a spus premierul protestatarului.





Viorica Dăncilă a fost huiduită şi i s-a cerut demisia când a plecat de la Spitalul de Neurochirurgie către maternitatea Cuza Vodă, unde a vizitat secţia de Neonatologie, secţia de Prematuri şi biserica din curtea spitalului.





