Dăncilă: Am dovezi despre relaţia mea cu Dragnea. Am fost izolată şase luni în Guvern, se plăteau bani de la partid ca să mă atace la TV

Potrivit Digi24 , Paul Stănescu a afirmat că partidul a greşit votând în favoarea Vioricăi Dăncilă şi s-a declarat neîncrezător în şansele PSD de a ajunge în turul doi la prezidenţiale.

Paul Stănescu: Am greşit că am votat un candidat. Nu mai putem negocia. E f importantă forţa de negociere cu ALDE şi Pro România. Toţi de la ALDE au spus că dacă mergem separat ies de la guvernare. Eu cred că nu mai avem majoritate în Parlament. Ponta vrea un dezastru de la noi pentru că e în beneficiul lui. Ponta îşi va juca rolul. Uitaţi ca e posibil să mai plece şi alţii de la noi şi noi spunem că îi vrem la guvernare. PSD a pierdut alegeri prezidenţiale cu Adrian Năstase şi Victor Ponta care candidau din pozţia de preşedinte, şi atunci ne puneam problema să câştigăm, nu să intrăm în turul al doilea. Important pentru noi e partidul, nu persoanele, şi ca ne spune doamna Dăncilă că îşi dă demisia dacă pierde. Să ne răspundeţi la întrebarea cu cine facem majoritate în Parlament ca să rămânem la guvernare.

Viorica Dăncilă: Pe mine mă interesează să câştigăm alegerile, acest partid să se ridice. Eu nu am vrut funcţia de premier. Am fost izolată la Palatul Victoria. M-am dus în teritoriu cu Eugen Teodorovici şi Liviu Dragnea cu Codrin Ştefănescu le-au dat ordin primarilor să nu mai vorbească cu noi. S-a vorbit în şedinţă despre ieşirea de la guvernare, dar ce vrem? Vrem ca acest partid să se ridice? Voi ajuta fiecare coleg care are nevoie de sprijin. Avem nevoie de o majoritate parlamentară şi vreau să fie cât mai solidă. Partidul acesta nu poate fi şantajat că se supără unul şi îşi ia jucăriile cum a facut Şerban Nicolae. Ponta avea 31% când a plecat în campanie şi Iohannis avea 15%. Cine a câştigat? Iohannis! Depinde doar de noi. Spui, Paul, că sondajele. Dar uite cum stătea Iohannis. În momentul în care spui că comanda partidului e în altă parte creezi prejudicii. În momentul în care spui că comanda partidului e în altă parte îmi răneşti un sentiment.



Aici putem spune orice dar dacă ieşim în afara partidului şi atacăm partidul şi preşedintele nu e ok. Ce vrei mai mult? Încercăm să ne ridicăm. Am pornit de la o situaţie dificilă. Ne-am omorât noi între noi cu orgoliile noastre în perioada asta. Eu sper ca pentru partid să te implici în această campanie.



Am dovezi despre relaţia mea cu Dragnea, dar credeţi că e bine să ies public? Nu, pentru că nu am să vorbesc de rău un fost preşedinte. Am fost izolată şase luni în guvern. Nu am avut voie să fac nimic. Nu mă acuzaţi că că am fost apropiată de Dragnea, pentru că nu eu am luat deciziile în partid. Eu eram izolată şi aveam interzis să vorbesc cu colegii. Se plăteau bani de la partid ca să mă atace la tv.

