Dăncilă, după câştigarea alegerilor din partid: PSD cred că este cel mai românesc partid

Dăncilă a afirmat în discursul după anunţarea rezultatelor congresului PSD că votul primit o onorează şi o responsabilizează.



“Vreau să vă mulţumesc pentru votul de astăzi. Votul vostru mă onorează, dar mă şi responsabilizează. Ştiu că nu este un drum uşor, ştiu că va fi complicat, ştiu că abia acum încep luptele, dar ştiu că alături de noi sunt mulţi oameni, sunteţi voi care iubiţi acest partid, sunt milioane de români care cred în noi, sunt mulţi oameni a căror speranţă este legată de Partidul Social Democrat”, a afirmat noul preşedinte al social-democraţilor.

Dăncilă a spus că atunci când i s-a propus funcţia de premier s-a gândit că are o dublă responsabilitate, având în vedere că a este prima femeie care a ocupat această funcţie.

“Atunci când mi se propus funcţia de prim-ministru am stat, m-am gândit şi toţi îmi spuneau să accepţi, eşti prima femeie prim-ministru. Dar foarte mulţi şi atunci m-am gândit, am o dublă responsabilitate. Am responsabilitatea de a aduce această ţară pe drumul bun, am responsabilitatea să nu-mi dezamăgesc colegii, dar am responsabilitatea pentru toate femeile din România să arăt că o femeie prim-ministru poate fi la fel de bună ca un prim-ministru bărbat”, a explicat Dăncilă.

Ea a precizat că multă lume şi-a exprimat neîncrederea şi atunci când România a preluat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, care a menţionat că a fost una de succes. “Am preluat apoi preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Mulţi şi-au exprimat neîncrederea, mulţi am spus că nu o să putem să avem o preşedinţie de succes. Iată că doar peste câteva zile, pe 1 iulie, încheiem preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, o preşedinţie de succes, o preşedinţie pentru care s-a depus mult efort. Vreau să le mulţumesc colegilor mei miniştri, să mulţumesc reprezentanţei României la Bruxelles, să le mulţumesc colegilor mei de la Bruxelles prezenţi în sală şi care a adus multe cuvinte de laudă pentru România. Şi atunci am spus chiar dacă este prima preşedinţie rotativă pentru ţara noastră, chiar dacă următoarea preşedinţie va fi peste 14 ani, am arătat că noi putem să fim performanţi, am arătat că merităm admiraţia şi aprecierea tuturor statelor membre şi nu numai”, a explicat premierul.

Dăncilă îşi propune ca în calitate de preşedinte al PSD să readucă partidul pe primul loc în opţiunile românilor, afirmând că Partidul Social Democrat este cel mai românesc partid.

“Astăzi dumneavoastră m-aţi votat să fiu primul preşedinte femeie al Partidului Social Democrat. Îmi dau seama de responsabilitate şi îmi dau seama că votul dumneavoastră este strâns legat de speranţa, de dorinţa de implicare a tuturor pentru a readuce Partidul Social Democrat pe primul loc între opţiunile românilor. Sunt convinsă că vom reuşi, sunt convinsă că împreună vom duce partidul nostru spre victorie. Sunt convinsă că împreună vom lua cele mai bune decizii atât pentru membrii partidului nostru, dar şi pentru români pentru că Partidul Social Democrat cred că este cel mai românesc partid din România este partidul care întotdeauna a pus în primul rând românii şi soarta României şi cred că acest lucru este foarte important. Suntem partidul care în acelaşi timp purtăm în suflet, purtăm în inimă tricolorul, dar şi cele 12 stele de pe steagul european. Suntem partidul cel mai proerupean, partidul care ţine la relaţia transatlantică, un partid deschis, un partid care trebuie să aducă alături pe toţi cei care vor binele României şi a românilor”, a menţionat Viorica Dăncilă.

