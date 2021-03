Dan Barna: „Voi candida la funcţia de preşedinte al noului partid rezultat din fuziune”. Ce spune despre o nouă încercare la prezidenţiale

„USR-ul a ajuns la guvernare şi sunt cel care a tras pentru asta, am reuşit să facem acea alianţă împreună cu colegii de la Plus şi apoi să facem şi fuziunea astfel încât să fim o forţă relevantă în politica actuală. Asta ne-a adus la guvernare şi este un proiect în care cred, este un proiect pentru care am muncit foarte mult şi este un proiect care consider că mai are perspectivă de creştere şi dezvoltare şi tocmai de aceea vreau să duc mai departe acest proiect. Deci da, voi candida la preşedinţie cum e şi firesc”, a declarat Dan Barna într-un interviu pentru G4Media.

Congresul pentru alegerea noii conduceri ar urma să aibă loc în august sau septembrie, potrivit estimării făcute de vicepremier.

„Dacă acest Guvern va performa şi va face acele reforme de care avem nevoie şi pe care le-am dorit, evident că şi eu voi fi într-o poziţie bună, în ochii colegilor, pentru o candidatură la prezidenţiale. Dacă acest guvern nu va performa şi nu va obţine rezultatele aşteptate, evident că şi şansele mele vor fi ceva mai reduse”, a mai spus liderul USR.