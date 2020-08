Dan Barna: România trebuie să se cureţe de pesedism. USR-PLUS nu va guverna alături de „oameni care până nu demult l-au susţinut pe Liviu Dragnea”

Dan Barna priveşte ”cu disconfort” racolările de pesedişti făcute de PNL: ”Cu profund disconfort, nemulţumire şi cumva este unul dintre motivele, pentru că suntem întrebaţi, în aceste zile am fost în ţară, am fost şi în Maramureş şi la Sibiu şi în Vâlcea şi în Argeş, sunt întrebat în diverse locuri de ce nu am urmat reţeta de la Bucureşti şi în alte locuri unde ar fi fost teoretic posibilă o colaborare şi acesta este unul dintre motive, pentru că dacă vorbim de parteneriatul de la Bucureşti, prin care i-am pus în spate lui Nicuşor Dan şase primari de Sector susţinuţi şi de USR PLUS şi de PNL, aceşti şase oameni, fiecare dintre ei privit în parte, sunt persoane care nu au avut nici o legătură cu PSD-ul, nu au colaborat, nu au susţinut PSD-ul şi în cursul negocierilor a fost una dintre condiţiile noastre, ca PNL să aibă candidaţi care nu au un trecut pesedist. Or în multe alte părţi din ţară lucrul acesta nu este valabil şi atunci ideea unei colaborări a fost din start respinsă. România trebuie să se cureţe de pesedism la modul şi de oamenii care au susţinut, nu doar să schimbăm culori de geci roşii şi galbene şi să spunem gata, se întâmplă reforma, pentru că nu se va întâmpla lucrul ăsta”.

Întrebat cum ar putea eventual guverna USR PLUS alături de pesedişti deveniţi peste noapte liberali, Dan Barna a răspuns: ”Acesta este unul dintre principiile şi condiţiile de principiu pe care le-am avut şi le vom avea în continuare în ceea ce priveşte o eventuală colaborare cu PNL-ul, inclusiv după alegeri. Deci ideea că vom putea să guvernăm alături de oameni care până nu demult l-au susţinut pe Liviu Dragnea este una care nu este luată în calcul de către USR PLUS în nici un scenariu”.

”Vom pune condiţii ca persoanele care ar putea să fie eventual nominalizate să îndeplinească aceste criterii foarte clare pe care le avem, criteriile de integritate, de competenţă şi de necolaborare cu PSD-ul”, precizează copreşedintele USR PLUS.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, se declară "împotriva traseismului politic” şi susţine că transferurile pe care PNL este acuzat că le-a făcut de la alte formaţiuni politice sunt "accidente” care nu ţin de decizia sa. "Traseismul politic, din păcate, nu se manifestă numai la noi, se manifestă la toate partidele, sunt exemple notorii”, spune liderul liberal.

