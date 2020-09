Cioloş, despre traseiştii din USR PLUS: Ce aţi fi spus dacă venea la noi primarul din Ciugud? Să aruncăm la coş astfel de oameni? Noi nu luăm cu arcanul primari

Rămâi pe adevarul.ro pentru principalele declaraţii:

Oamenii ne ştiu ca USR-PLUS. În toate alegerile de până acum am candidat ca USR-PLUS şi mergem acum ca USRPLUS. Am convenit în protocol să mergem ca USRPLUS. E importantă substanţa.

După deciderea fuziunii aţi simţit în sondaje un val mai puternic de simpatie pentru proiectul politic?

Nu prea ne luăm după sondaje când e vorba de cifre. mai degrabă ne uităm să vedem ce aşteptări au oamenii. Ce se întâmplă acum în administraţie e impredictibilitate peste tot. Lumea se aşteaptă ca lucrurile să fie mai clare. La cifre contează cum pui întrebarea, care e eşantionul.

Spuneţi că Guvernul Orban nu a gestionat bine criza sanitară?

Toate guvernele au dificultăţi. Unde să pui balanţa între stricta protecţie a sănătăţii oamaneilor şi economie, impredictibilitate. E clar că Guvernul PNL e un guvern slăbit. Nu cred că au pus cea mai bună garnitură în Guvern. Iar noi avem un stat slăbit de politica din ultimii ani. Avem multe sinecuri, oameni puşi pe criterii politice, acum unii încearcă să scoată cât mai mult din licitaţiile pentru instrumente necesare pentru sănătatea oamenilor.

Problema e că veţi face parte dintr-o coaliţie de guvernare tot cu aceşti oameni.

Vom vedea cu ce oameni vom fi în parteneriat în Guvern. Mulţi ne întreabă dacă am discutat de miniştri. Noi ne focalizăm pe campanie, să convingem oamenii să vină la vot şi să aibă încredere în propunerile pe care le facem. Noi am vrut să fim clari că susţinem oameni care au profil politic, moral etic şi profesional pe care îl împărtăşim. Da, dacă va fi nevoie o să facem un parteneriat la guvernare cu PNL. pentru noi principiile rămân importante. Din partea noastră unul din obiectivele-cheie va fi reforma statului: debirocratizare, transparentizare, digitalizare. Fără o adminsitrţie reformată, o stârpiere a hoţiei, degeaba ne uităm la banii europeni.

USRPLUS va câştiga alegerile parlamentare?

Evident că acest lucru ne-am dori. Noi nu avem sinecuri de apărat. Vrem să reformăm România. Dacă intrăm într-un program de guvernare sunt lucruri pe care clar trebuie să le facem. La sfârşitul lui 2015 când am fost desemnat premier şi atunci partidele au spus că trebuie reformarea administraţiei. Din 2016 până acum au fost doar vorbe. Când noi am făcut concursuri pentru directori de şcoli imediat au venit poltiicienii la putere, adică PSD, a anulat deciziile respective.

Vorbiţi despre oameni care au sărit dintr-o barcă în alta. PNL a racolat 150 de primari de la PSD, însă şi USRPLUS s-a dedat la transferuri politice. De ce?

Traiseismul e când vrei să-ţi păstrezi o sinecură politică şi nu ai o problemă ca pentru a o păstra la fiecare patru ani sari de la un partid la altul. E vorba de câteva sute de primari. Nu veţi găsi primari în funcţie, consilieri în funcţie care au trecut de la alt partid la USRPLUS Sunt oameni care acum cââia ani au fost în alte paride, au ieşit din acele partide şi au decis să vină în PLUS. E vorba de primari în funcţii. Probabil vom vedea şi deputaţi.

Teoretic aveţi dreptate, dar decizia de a accepta în USRPLUS un membru PSD se bate cap în cap cu ce spuneţi?

Ce aţi fi spus dacă ar fi venit la noi primarul de la Ciugud, care e primar PSD-ist. Aţi văzut ce a făcut acolo. Să aruncăm la coş astfel de oameni? El nu are nevoie de un partid. Oamenii vin spre el.

Mă gândesc că cei 20 de candidaţi din Timiş nu sunt ca primarul din Ciugud?

Da, au fost oameni care au trecut prin alte partide. M-am uitat pe listă de la Timiş şi unii sunt scrişi greşit. În Statut scrie modul cum sunt primiţi oamenii în partid. Noi nu luăm cu arcanul primari. Avem analiză de CV, facem interviuri, ne interesăm în comunitatea respectivă. Doar după un proces au venit oamenii în partid. La PLUS noi am avut un filtru.

La Iaşi Alianţa USR-PLUS îll susţine pe Bodea, omul lui Relu Fenechiu?

Ştiu că şi acolo colegii din USR au avut o discuţie exact pe temele astea. A fost o analiză în interiorul USR. Sunt convins că colegii mei care şi-au asumat candidatura au analizat-o şi atât timp cât au acceptat asta...Am încredere în colegi. Ştiu că au fost discuţii, au explicat de ce l-au luat. Ştiu că a plecat pentru că la PNL a venit Chirica. Omul a plecat pentru că a vrut să facă lucruri pentru Iaşi.

Care e obiectivul USRPLUS la alegeri?

Obiectivul e să facem o breşă în primării, în consiliile locale. În multe locuri nu consideră că primarul sau consilierii sunt de la un partid sau altul pentru că trec dintr-o parte în alta. Noi vrem să facem o breşă şi să scoatem la suprafaţă lucrurile astea. Avem nevoie de o Românie fără hoţie şi fără impostură. Pentru noi e important e să avem câţi mai mulţi consilieri locali, să avem majorităţi. Colegii de la USR au avut consilieri doar în Bucureşti şi a contat că au avut oameni acolo. Avem şanse la câteva primarii de oraşe şi de comune. Noi avem şi soluţii, nu spunem doar „fără hoţie şi fără corupţie”. Ştim că va fi greu pentru că în condiţiile de anul acesta sunt avantajate partidele care au primari în funcţii.

Pentru orice partid nou, primele alegeri locale sunt dificile. Avem oameni care nu sunt aşa de cunoscuţi. Trebuie să găsim oameni care să-şi lase business-urile şi să se expună public.

Veţi contabiliza succesul în funcţie de consilierii locali şi judeţeni?

E important să avem nu doar primari, dar şi consilieri. Consilierii vor fi de paza democraţiei, a transparenţei, a eficienţei.

A trecut o lună de când a bătut palma USRPLUS cu PNL. Aţi lipsit o parte din această perioadă?

Am făcut turul ţării de patru-cinci ori. Se negociază la Bucureşti şi când nu e Dacian Cioloş. Campania a început de cţteva zile şi eu sunt în ţară. Am fost la Bucureşti cu Nicuşor şi ceilalţi candidaţi. Am fost la Braşov, Sibiu, Alba iulia, Zalău, Cluj. O să mai fac turul ţării. Sunt în contact cu colegii, cu andidaţii, discuţii cu cei de la USR, cu PNl, contact cu premierul Orban. Nu sunt aşa de vizibil. Dacă prin aprilie, mai eram sunat de media, subit, de la începutul lui mai, nu s-a mai întâmplat.

Au contat banii trimişi de Guvern către presa?

Foarte probabil nu au contat la dvs că am mai avut discuţii. Însă observ coincidenţe.

Aţi vrea să să fiţi mai prezent dar nu sunt canale de comunicare?

Nu am nicio problemă. Nu caut neapărat vizibilitate. Eu susţin viziunea pentru care am intrat în politică. Îmi folosesc pagina de Facebook. Acolo am şi candidaţi prezentaţi.

Din toamnă, dacă USRPLUS intră la guvernare vă interesează o funcţie în Guvern?

Nu, dacă este doar de dragul de a fi. Mă interesează să găsim soluţia cea mai bună ca programul de guvernare să funcţioneze. Dacă e nevoie de mine şi e nevoie să fiu prezent în Guvern vorbim. Sunt candidatl USRPLUS pentru funcţia de prim-ministru. Sunt la dispoziţia USRPLUS şi vom judeca împreunăc are e mdalitatea cea mai bună. Şi în PE avem o poziţie la care nu ne aşteptam. Sumele care se vehiculează pentru România se datorează şi modului în care a lucrat USRPLUS în Parlamentul European. Va trebui să judecăm cum folosim resursa umană din USR-PLUS.

Ce scor va obţine Alianţa USR-PLUS la locale?

E greu de estimat. Oamenii nu vor vota doar o siglă. Depinde de capacitatea de mobilizare. Multor oameni le va fi teamă să iasă la vot. Nu ştim cine va sta acasă şi cine va ieşi. Eu le spun oamaneilor: dacă aţi avut curajul să ieşiţi în stradă când vă dădeau cu gaze, când eraţi ameninţaţi poltiic, aveţi curajul, puneţi-vă masca, mergeţi la vot că votul e esenţial. Dacă nu faceţi asta degeaba facem partide, degeaba unii au renunţat la joburi. Sper ca unii care vor să schimbăm de sinecuri vor ieşi la vot.

Poate obţine USRPLUS un scor mai mare ca la europarlamentarele din 2019?

Nu îndrăznesc să fac o prognoză acum. Acolo am votat o listă centrală, unde au fost obiective clare. PSD şi Dragnea erau la guvernare. Acum avem câteva zeci de mii de candidaţi. Oamenii nu vor ieşi să voteze de dragul USRPLUS, ci vor vedea ce au pe liste în localităţi.