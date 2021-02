Cum arată echipa lui Voiculescu de la Sănătate: 15 consilieri şi patru secretari de stat. Ultima „achiziţie”, o absolventă de Teologie

Toţi ochii sunt în aceste zile pe Ministerul Sănătăţii, mai ales în urma incendiului de la Institutul „Matei Balş”, soldat cu şapte decese. Ministrul Vlad Voiculescu a declarat că actualul Guvern va acţiona într-un mod profesionist, mai ales că situaţia din numeroase spitale e dezastruoasă. „Dacă vă uitaţi la un oraş precum Clujul, e o ruşine Spitalul Judeţean de acolo, Braşov – e criminal ce se întâmplă acolo. Deci lucrurile astea trebuie să funcţioneze”, a precizat ministrul, într-un interviu la Prima TV.

Dar cum arată echipa alături de care va lucra la Ministerul Sănătăţii, mai ales că în ultimele săptămâni acesta a luat o serie de măsuri pentru a-şi aduce oamenii în care să aibă încredere şi cu care să poată colabora eficient în context de criză sanitară? Cu o zi înainte de tragedia de la Institutul „Matei Balş”, Vlad Voiculescu a adus-o în echipa sa pe Monica Althamer, navigator de pacienţi la Asociaţia Magic, ONG-ul fondat de Melania Medeleanu şi de ministrul Sănătăţii. Althamer l-a înlocuit pe medicul Horaţiu Moldovan, venit în instituţie odată cu fostul ministru Victor Costache. Licenţiată în Teologie şi Limba şi literatura engleză la Universitatea de Vest din Timişoara, Monica Althamer a mai fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi în precedentul mandat al lui Voiculescu, când a fost responsabilă de relaţia cu pacienţii. Navigatorul sprijină şi îndrumă pacienţii cu boli grave să se descurce în sistemul de sănătate. Înainte de a ajunge secretar de stat în 2016, fusese timp de şapte ani managerul unui call center din Arad. De altfel, Monica Althamer nu este singura persoană cu funcţie înaltă în familia Althamer, soţul acesteia, Liviu Emi Althamer, fiind directorul general-adjunct al Direcţiei Generale Anticorupţie din Ministerul Afacerilor Interne, din august 2020.

Ceilalţi secretari de stat din echipa lui Vlad Voiculescu sunt medicul epidemiolog Andreea Moldovan, aceasta fiind prima persoană pe care a adus-o în echipa sa de la minister, şi Andrei Baciu, specializat în chirurgie toracică, susţinut de PNL. De altfel, acesta e şi vicepreşedintele Comitetului naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV). Un al treilea secretar de stat e medicul militar Ionel Oprea, dar care are şanse mari să fie înlocuit.

Listă lungă de consilieri

Vlad Voiculescu are o listă numeroasă de consilieri, doi dintre aceştia fiind rămaşi din echipele predecesorilor săi, Victor Costache şi Nelu Tătaru. Directoarea de cabinet a lui Voiculescu, Alexandra Tamaş, a venit, iniţial, pe funcţia de consilier personal al lui Victor Costache, în ianuarie 2020. Anterior, aceasta a lucrat la compania Pfizer (patru ani şi jumătate) şi la European Network for Smoking and Tobacco Prevention. După venirea lui Voiculescu, la 11 ianuarie aceasta a fost făcută director de cabinet.

Printre persoanele care deja lucrau în Ministerul Sănătăţii este şi consilierul personal Laura Năstăsescu. În 2016, Năstăsescu a fost numită consilier al secretarului de stat Monica Althamer. După plecarea lui Voiculescu, Năstăsescu rămas consilier la Agenţia Naţională de Programe în Sănătate. Odată cu venirea la putere a liberalilor, în 2019, Năstăsescu a fost numită consilier al lui Victor Costache.

Printre cei numiţi în ianuarie sunt Marius Ungureanu (medic şi cadru didactic), Maria Budur (medic) şi Ştefan Voinea, consilier personal care se ocupa de comunicarea ministrului până la cooptarea lui Bogdan Oprea. Voinea, absolvent al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice la Universitatea din Craiova, a mai fost consilierul lui Voiculescu şi în precedentul mandat, iar în perioada 2017-2019 s-a ocupat de partea de tehnologie a MagiCAMP, proiect în cadrul Asociaţiei Magic. Pe de altă parte, Bogdan Oprea, fost purtător de cuvânt al lui Traian Băsescu şi al Elenei Udrea, va deţine funcţia de consilier personal şi purtător de cuvânt al lui Voiculescu.

Vlad Voiculescu are şi nouă consilieri onorifici. Gheorghe Gerald, Diana Stoica, Silvia Mihaela Coman, Savel Adrian Albu, Marian Rădună, Octav Ginghină, George Tenie, Ioana Smărăndiţa Lăcău, Mirella Dobrotă. Cu zona medicală au legătură cinci dintre aceştia - Gheorghe Gerald (medic chirurg la Regina Maria), Silvia Mihaela Coman (medic de familie), Octav Ginghină (medic primar la Medicover), Ioana Smărăndiţa Lacău (medic radiolog), Mirella Dobrotă (Centrul de Transfuzii Constanţa). Pe de altă parte, Diana Stoica este deputat din partea PLUS, fost project manager la MagicShop, loc unde sunt vândute pentru strângere de fonduri desene realizate de copiii care suferă de afecţiuni oncologice, care sunt parte a proiectului MagiCAMP.