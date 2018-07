Culise. De ce se opune Tăriceanu suspendării lui Iohannis

Ruptura dintre Călin Popescu Tăriceanu şi Liviu Dragnea este tot mai adâncă. Potrivit unor surse din coaliţia de guvernare, Călin Popescu Tăriceanu nu este de accord cu suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis. În acest fel, Tăriceanu îi plăteşte o poliţă liderului PSD. În urmă cu două luni, când în coaliţie s-a discutat despre strategia pentru alegerile prezidenţiale, Liviu Dragnea s-a opus ca Tăriceanu să fie candidatul comun susţinut de PSD şi ALDE. Motivul? Un partid atât de mare ca PSD nu poate accepta să nu aibaă candidat propriu la alegeri.

Acum Dragnea a ajuns la mâna lui Tăriceanu, iar preşedintele ALDE îl sfidează. Liviu Dragnea a anunţat, zilele trecute, că luni va avea o întâlnire decisivă cu Tăriceanu pentru a hotărî suspendarea lui Iohannis. Numai că Tăriceanu a plecat în concediu, delegându-şi atribuţiile de preşedinte al Senatului către Adrian Ţuţuianu, unul dintre liderii PSD ostili lui Liviu Dragnea. Deci Dragnea nu va mai avea cu cine să discute luni despre planul său de a-l trânti pe Iohannis.

Lovitura este cu atât mai dură pentru Dragnea cu cât suspendarea preşedintelui depinde în proporţie de 100% de Tăriceanu. Potrivit Constiţutiei, pentru suspendarea preşedintelui e nevoie de votul a jumatate plus unu din numărul total al senatorilor şi deputaţilor, iar PSD fără ALDE nu are majoritate, nici macar cu votul minorităţilor naţionale, care au înclinat decisiv balanţa la adoptarea Codului penal. Nici UDMR nu e de partea lui Dragnea. Deşi maghiarii au un protocol de colaborare parlamentară cu PSD, liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a declarat, într-un interviu pentru „Adevărul“, că nu sunt motive pentru suspendarea preşedintelui.

Aşadar, voturile ALDE sunt decisive. Numai că, pe lânga răzbunarea personală, Tăriceanu crede că suspendarea preşedintelui e inoportună. Potrivit surselor citate, Tăriceanu nu crede ca PSD va reuşi să mobilizeze la urne suficienţi oameni pentru a-l demite pe Iohannis la un eventual referendum. „Nu au reuşit cu Băsescu, când aveam doua partide mari în coalitie, PSD şi PNL, ambele cu foarte mulţi primari. Acum, toata povara va pica pe PSD, căci ALDE nu are primari. Deci şansele de demitere a lui Iohannis sunt infime”, a declarat pentru „Adevărul“ unul dintre liderii coaliţiei de guvernare.

Tăriceanu se vede în finală cu Iohannis

În plus, Tăriceanu crede că, iesit învingător la referendum, Iohannis îşi va asigura al doilea mandat de preşedinte. Or, Tăriceanu speră sa intre în turul doi al alegerilor prezidenţiale de anul viitor alături de Iohannis, iar acolo să primească susţinerea PSD, care, deocamdata, nu are un candidat cu şanse. Deci o eventuala suspendare a lui Iohannis i-ar încurca planurile lui Tăriceanu pentru anul viitor. O alta problemă pe care o pune în discuţie Tăriceanu ar fi motivul pentru suspendarea preşedintelui. Principalul argument invocat de Dragnea e ca Iohannis refuză să o demită pe şefa DNA Laura Codruţa Kovesi dupa decizia CCR. Însa Tăriceanu se aşteaptă ca şeful statului să semneze curând decretul de revocare, astfel încât acuzaţia că Iohannis a încălcat Constituţia nu mai stă în picioare.