CTP, despre primele şase luni de mandat ale lui Nicuşor Dan: „Nu avem niciun pas realizat spre cifrele promise”

Cristian Tudor Popescu a comentat, într-o emisiune la Digi24, mandatul lui Nicuşor Dan de primar general al Capitalei. Gazetarul a criticat, printre altele, promisiunea edilului din campania electorală, prin care susţinea că în calitate de primar va oferi bucureştenilor „1.400 de euro salariu net”.

„Au trecut şase luni de când domnul Nicuşor Dan este primar. În seara de după ce a câştigat alegerile domnul Nicuşor Dan i-am pus nişte întrebări legate de fluturaşul pe care l-a răspândit în campanie, în legătură cu ce va face când va deveni primar: 1.400 de euro salariu net pentru bucureşteni. Întreb bucureştenii, simţiţi că v-a crescut cu un eurocent salariul în aceste şase luni?”, a spus gazetarul.

În contextul în care salariul net nu are nicio legătură cu primarul, gazetarul a transmis că „ vorbim de ce a scris şi a susţinut domnul Nicuşor Dan în campania electorală. Dânsul a pus acolo, nu l-a obligat nimeni”.

Pe lângă salariul bucureştenilor, Cristian Tudor Popescu a criticat şi promisiunile lui Nicuşor Dan referitoare la scăderea timpului petrecut în trafic, centura verde a Capitalei şi înmulţirea spaţiilor verzi.



„40% mai puţin timp petrecut în trafic. Simţiţi, stimaţi bucureşteni, cum a scăzut timpul petrecut în trafic? Dar avem un 40%, a crescut adâncimea gropilor în asfalt şi, probabil, s-au înmulţit. O centură verde a capitalei, spaţii verzi mai multe şi mai îngrijite. Aşteptăm să se înverzească. Ar fi trebuit să apară un metru pătrat de spaţiu verde în şase luni? Să vedem şi noi că s-a făcut un spaţiu verde care nu era”, a explicat acesta.

Deşi mandatul edilului este abia la început, gazetarul este depărere că, „pentru a obţine în patru ani lucrurile astea, la fiecare şase luni trebuie să ai o progresie, e greu de presupus că o să le faci pe toate în ultimele şase luni”.

„Nu avem nici un milimetru realizat în cifrele acestea, adică: mari parcări de tip park&ride în jurul capitalei; 130 de km de metrou de suprafaţă; 50 de km de linii de tramvai; noi grădiniţe în Bucureşti; şcoli cu program after-school, n-a făcut şcoli noi, în schimb a anunţat că în pandemie se vor face nişte after-school-uri; 900 de tramvaie, autobuze şi troleibuze noi; 2 miliarde de euro fonduri atrase pentru bucureşti; 135 km de piste de biciclete; 2 ani de creştere a speranţei de viaţă datorită reducerii poluării. Simţiţi că veţi trăi mai mult?”, a transmis Cristian Tudor Popescu.

În ceea ce priveşte bugetul Capitalei, unde Nicuşor Dan a transmis că există probleme legate de datoriile lăsate de fosta administraţie, gazetarul l-a criticat pe edil pentru lipsa de comunicare.

„Deci greaua moştenire. Deci nimic din toate astea nu se pot realiza. Dar a venit măcar domnul Nicuşor Dan să ne spună, aşa cum facem aici - „au trecut şase luni, stimaţi alegători, m-aţi ales. Iată punctele cu care v-am determinat să mă alegeţi. Ce am făcut sau de ce nu am putut să fac nimic în fiecare din aceste puncte”? N-a spus nimic. În general, domnul Nicuşor Dan a fost foarte tăcut în aceste şase luni. Am auzit foarte puţine lucruri de la dânsul. S-a tot vorbit de comunicare. Domnul Nicuşor Dan comunică foarte bine în sensul că nu comunică deloc. Se pare că asta este metoda”, a spus el.

Nu în ultimul rând, cu privire la oprirea PUZ-urilor de sectoare, gazetarul consideră că aceasta a fost o mişcare bună din partea edilului.

„Faptul că nu se mai betonează, asta înţeleg că făceau. Toate clădirile astea care apar şi mănâncă din spaţiul verde. Deci n-a făcut spaţiu verde, dar măcar a blocat pentru un an de zile acele PUZ-uri care turnau beton în şi aşa puţinul spaţiu verde al capitalei şi înţeleg că a semnat un document cu bani europeni pentru reţeaua de termoficare. Sunt două lucruri pozitive”, a mai spus el.