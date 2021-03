Csoma Botond: UDMR votează pentru desfiinţarea SIIJ. Amendamentul privind CSM a fost propus de ministrul Justiţiei Stelian Ion, nu de UDMR

„Îmi pare nespus de rău că acest subiect a fost excesiv politizat, îmi pare rău pentru scandalul de la Comisia juridică şi îmi pare rău pentru faptul că s-au exprimat neadevăruri în spaţiul public în legătură cu poziţia UDMR faţă de acest proiect de lege. Noi am agreat în decembrie, partidele care alcătuiesc coaliţia de guvernare, şi noi am spus atunci că suntem de acord cu desfiinţarea SIIJ. A venit un proiect de lege de la Guvern şi au fost diferite discuţii în Parlament. Domnul ministru a anunţat public că acest amendament cu avizul CSM ar fi fost propus UDMR. Stimaţi colegi, nu este adevărat, acest amendament nu a fost propus de UDMR, acest amendament a fost propus în discuţiile pe care le-am avut aici în clădirea Parlamentului chiar de către ministrul Justiţiei, Stelian Ion”, a declarat Csoma Botond în plenul de miercuri al Camerei.





El a adăugat că propunerea UDMR a fost ca dosarele de la SIIJ să meargă la Parchetul General la Direcţia de urmărire penală şi criminalistică.





„Noi am avut o altă propunere şi anume ca dosarele care au fost la SIIJ să meargă la Parchetul General la Direcţia de urmărire penală şi criminalistică. Asta a fost propunerea UDMR. Şi colegii liberali au avut o altă propunere. Noi am acceptat acest amendament propus de USR cu inimă grea. Din două motive. Acele probleme semnalate de Inspecţia judiciară în raportul care a fost adoptat şi de plenul CSM, acele probleme au existat în faza de urmărire penală, înaintea trimiterii rechizitoriului la instanţă. Ştiţi bine că acest amendament prevede avizul CSM înaintea trimiterii rechizitoriului la instanţă. Al doilea motiv pentru care am acceptat cu inimă grea această propunere a fost că pot exista elemente de neconstituţionalitate în acest amendament pentru că face o diferenţiere pe infracţiuni, deci acest aviz este necesar numai la anumite tipuri de infracţiuni. Dar am acceptat. Ne-a părut rău că după aceea în spaţiu public s-a vehiculat că acest amendament a fost propus de UDMR. Noi vom vota desfiinţarea SIIJ”, a completat liderul deputaţilor UDMR.





Camera Deputaţilor dezbate şi votează miercuri proiectul de lege privind desfiinţarea SIIJ, în calitate de prim for sesizat.





Comisia juridică a Camerei a adoptat joia trecută un raport favorabil la proiectul privind desfiinţarea SIIJ cu amendamente admise şi respinse.





Unul dintre amendamentele admise depus de către deputatul minorităţilor Ionel Stancu prevede că:





„Art.95 - (1) Judecătorii şi procurorii pot fi percheziţionaţi, reţinuţi, arestaţi preventiv sau arestaţi la domiciliu numai cu încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, după caz, a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.





(2) Judecătorii şi procurorii pot fi trimişi în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, de corupţie şi de serviciu ori a unei infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie numai cu încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, după caz, a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.





(3) În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii şi procurorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei potrivit legii, Secţia pentru judecători sau, după caz, Secţia pentru procurori fiind informată de îndată de organul care a dispus reţinerea sau percheziţia”.