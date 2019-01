Cristian Păun: Un parlamentar lucrează doar 7 luni pe an. Românul de rând munceşte atât doar ca să plătească taxe

O analiză comparativă postată de profesorul de economie Cristian Păun arată că un român de rând, care se duce la serviciu mai mult de 11 luni pe an, rămâne cu echivalentul a numai patru salarii, pentru că restul se duc la stat sub forma diverselor taxe, impozite şi contribuţii.

„Un parlamentar român are 3 luni de vacanţă parlamentară pe an. În care nu face nimic, dar primeşte salarii speciale. Nu mici. După, o pensie şi mai specială. Nu mică.

Mai are şi 20 de zile de concediu pe an plătite la fel de regeşte de către noi. Pe care mulţi şmecheri din Parlament şi le iau în zilele de luni - miercuri, săptămânal. Ei joi şi vineri cică sunt în teritoriu, fac treabă. Mare treabă. Adică mai câştigă încă o lună jumătate de vacanţă peste cele 3 luni pe care le au. Adică lucrează cam 7 luni jumătate pe an.

Dintr-o săptămână, ei lucrează 3 zile la Parlament şi 2 în teritoriu. Ştiţi, treaba aia mare de care vorbeam. Adică din cele 7 luni şi jumătate mai rămân cam 4.5 luni pe an timp de muncă. În care vin la Parlament, dacă vin. Sau merg în delegaţii în afară. Reprezintă România. O treabă şi mai mare”, consideră economistul Cristian Păun.

La polul opus, românul de rând munceşte cam 7 luni pe an să plătească impozite pentru statul român.

„Adică să plătească şi pentru ca parlamentarul român să fie ”special” (şi acum şi la pensie). Restul din an munceşte pentru el şi familia lui.

Cum să nu îţi doreşti să ajungi producător de cartofi într-o ţară ca România? Să faci bătături în palme, să dai la şaibă, să munceşti pentru o multinaţională...