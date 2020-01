Cozmin Guşă (PSD), despre candidatura lui Ciolacu la şefia partidului: Mie şi altor lideri de la vârf ne-a spus că nu vrea să candideze

Într-un interviu pentru Ziuanews, Cozmin Guşă afirmă că dezbaterea pentru un tur sau două de alegeri locale este de fapt o „nondezbatere”, motivând că partidele vechi nu s-au reformat, că partidele noi „vin cu figuri noi” şi că ALDE şi Pro România sunt partide „de securişti mai vechi”.



„Noi am putea să discutăm despre un tur sau două în momentul în care partidele vechi s-ar fi reformat şi ar fi avut argumente clare, să lupte principial pentru un tur sau două. Nu suntem în această situaţie şi nici PSD şi, deloc, PNL nu s-au reformat şi de aici şi cererile celor de la PNL şi ale lui Klaus Iohannis, care sunt practic ilegitime şi populiste. Ne aflăm în faţa unor fake-argumentaţii. Pe de altă parte, partidele noi nu vin cu figuri noi. Iar dezastrul de foşti informatori ai securităţii şi de afacerişti veroşi pe care l-am vazut la USR şi la PLUS ne demonstrează că, de fapt, nici asta nu este o alternativă. În rest, partidele de securişti mai vechi, cum sunt cei de la ALDE sau de la Pro România, unii dintre ei, de asemenea, nu recomandă prezenţa într-o dezbatere sau dorinţa instituţională de a-i spijini”, a relatat social-democratul.

Cozmin Guşă afirmă că „statul paralel a adus politicul într-o fază pre-cangrenă”

Mai departe, Cozmin Guşă şi-a exprimat viziunea politică pentru România, de unde reiese că ar trebui să existe două mari tabere politice, de dreapta şi de stânga.

„Urgenţa ar fi să ne separăm, în final, pe două mari tabere politice, de dreapta şi de stânga. Sigur, s-ar putea descrie PNL versus PSD, fără prezenţa partidelor mici în continuare, dar extins, am putea să discutăm despre AD (alianţa de dreapta), versus AS (alianţa de stânga). Care ar putea să grupeze prin fuziuni, prin proceduri politice, şi partidele şi politicienii existenţi pe piaţă, dacă vrei, asta ar fi un model american care cred că s-ar potrivi României, pentru că suntem în postura în care nu mai putem spera la partide noi, la cai verzi pe pereţi, e clar că statul paralel a adus politicul într-o faza pre-cangrenă, care trebuie tratată”, a adăugat acesta.

Cozmin Guşă a vorbit apoi şi despre Congresul PSD care va avea loc în luna februarie, precizând că Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD-ului, le-ar fi comunicat mai multor membri de la vârful partidului că nu vrea să candideze.



„Da, ştiu că Ciolacu pare că vrea să candideze, mie şi altor lideri de la vârful PSD ne-a spus că nu vrea să candideze, cel puţin în septembrie 2019 când am discutat prima dată cu el mi-a spus că el vrea să candideze dar peste 4 ani, în condiţiile în care mai are multe de învăţat. Din ce discuţii am avut eu cu lideri ai partidului, prin octombrie anul trecut, nu s-a discutat niciodată ca Marcel Ciolacu să fie viitorul preşedinte al partidului, ci doar preşedinte interimar, ţinând cont de calităţile lui şi de hărnicia lui”, a conchis Guşă.

„Păpuşarii lui Dăncilă n-au avut succes cu excluderea mea”



Cozmin Guşă a intrat din nou în PSD la finalul anului trecut, după ce, pe 12 noiembrie, social-democraţii votaseră în CEx excluderea sa. Cu câteva săptămâni înainte, pe 28 octombrie, acesta se înscria la organizaţia din Sectorul 1 al formaţiunii, decizia atrăgând critici dure din partea mai multor membri PSD precum Lia Olguţa Vasilescu, Cătălin Rădulescu sau Orlando Teodorovici.

„Bine, astea cu discuţiile din octombrie au fost şi motivul pentru care au procedat la aşa-zisa excludere a mea de către păpuşarii lui Dăncila, care n-a operat de fapt în ce mă priveşte, au aflat planul şi bineînteles că n-au fost mulţumiti. O dovadă de sănătate a partidului a fost că păpuşarii n-au avut succes nici cu prelungirea mandatului lui Dăncilă, nici cu excluderea mea”, a mai afirmat Cozmin Guşă.