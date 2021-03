Contre între Stelian Ion şi UDMR pe amendamentul privind trimiterea în judecată a magistraţilor cu avizul CSM. Ministrul Justiţiei: O idee falsă

„Mi-aş fi dorit alte discuţii: despre digitalizarea justiţiei, volumul de lucru care este pe masa magistraţilor şi alte teme. Ideea că această garanţie propusă ar veni de la noi este una falsă şi o resping din capul locului. Eu am fost cel care am înlăturat acele garanţii solicitate de CSM. Însă, stimaţi colegi de la UDMR, şi nu vreau să escaladăm un discurs în a ne contrazice reciproc, nu aş vrea să lăsaţi impresia că suferiţi foarte mult pentru această situaţie. Realitatea este că am avut de ales din mai multe rele, între ideea de a transforma SIIJ în alt SIIJ şi a avea garanţiile solicitate chiar de CSM, era o alegere de făcut şi asta e o chestiune de ordin politic”, a declarat Stelian Ion în plenul de miercuri al Camerei.

Ministrul Justiţiei a adăugat că un pachet pentru modificarea celor trei legi ale justiţiei va fi trimis de către el la CSM.

„Ideea că şi-ar fi dorit cineva din USR o asemenea garanţie o resping categoric, dar din mai multe rele la un moment dat trebuie să alegi din punct de vedere politic. Aşa încât haideţi să ne asumăm împreună o soluţie şi vă spun că aceasta este o soluţie actuală, dar în această săptămână, chiar mâine, voi trimite către CSM pachetul de legi referitor la cele trei legi ale justiţiei şi vom vedea acolo care vor fi soluţiile cele mai bune, cele mai bune garanţii pentru independenţa magistraţilor, pentru a asigura un echilibru în ceea ce priveşte activitatea judiciară”, a completat acesta.

Liderul deputaţilor UDMR Csoma Botond a anunţat miercuri că Uniunea va vota pentru proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor în Justiţie, însă amendamentul prin care magistraţii pot fi trimişi în judecată doar cu încuviinţarea CSM aparţine ministrului Justiţiei Stelian Ion şi nu UDMR.

Camera Deputaţilor dezbate şi votează miercuri proiectul de lege privind desfiinţarea SIIJ, în calitate de prim for sesizat.

Comisia juridică a Camerei a adoptat joia trecută un raport favorabil la proiectul privind desfiinţarea SIIJ cu amendamente admise şi respinse.

Unul dintre amendamentele admise depus de către deputatul minorităţilor Ionel Stancu prevede că:

„Art.95 - (1) Judecătorii şi procurorii pot fi percheziţionaţi, reţinuţi, arestaţi preventiv sau arestaţi la domiciliu numai cu încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, după caz, a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Judecătorii şi procurorii pot fi trimişi în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, de corupţie şi de serviciu ori a unei infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie numai cu încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, după caz, a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii şi procurorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei potrivit legii, Secţia pentru judecători sau, după caz, Secţia pentru procurori fiind informată de îndată de organul care a dispus reţinerea sau percheziţia”.