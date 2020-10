Continuă scandalul în USR-PLUS. Goţiu: Vedem „realpolitik-ul” ăla nasol, grobian, care i-a scârbit pe cetăţenii românii

„REALPOLITIK ÎN USR PLUS? Da, dar „realpolitik-ul” ăla nasol, grobian, care i-a scârbit pe cetăţenii românii şi i-a făcut să deteste atât de mult politica şi pe politicieni. La Cluj, alegerile din Filiala USR PLUS Cluj au fost grav influenţate de intervenţiile membrilor din Biroul Naţional (BN) al PLUS, care i-au băgat ”în şedinţă” pe delegaţii PLUS, ameninţându-i cu sancţiuni în cazul în care vor vota candidaţi de la USR. Pentru că nu mi-a venit să cred aşa ceva, l-am sunat pe Victor Giosan, membru BN PLUS, responsabil pe Transilvania, să-l întreb cum şi-a permis să facă aşa ceva. Nu doar că nu a negat intervenţia, ci mi-a spus, cinic: Asta e realpolitik”, a scris pe pagina sa de Facebook senatorul Mihai Goţiu.

Senatorul USR critică şi liderii Alianţei USR-PLUS pentru faptul că încearcă să bage sub preş întreg scandalul. „„În acest timp, liderii Alianţei, Dan Barna şi Dacian Cioloş, încearcă să minimalizeze ceea ce se întâmplă în procesul de desemnare a candidaţilor, punând totul pe ”nemulţumirea” celor care nu au prins un loc eligibil… Nu, nemulţumirea e mult mai mare pe fond”, a completat Mihai Goţiu.