Concursurile pentru şefia DIICOT ar putea fi amânate. Bode: „Nu se pot desfăşura pe un mandat interimar”. Plenul CSM, poziţie similară

Şi Consiliul Superior al Magistraturii a emis un punct de vedere în sensul amânării procedurii.





„ Plenul, cu majoritate, consideră că este esenţial ca magistraţii prin întregul lor comportament să nu creeze percepţia că potenţează elemente valorificate de unii politicieni în disputele dintre aceştia.

De asemenea, Plenul condamnă angajarea procedurilor privitoare la numirea unor procurori de rang înalt în discursul politic. Plenul remarcă faptul că procedura a fost iniţiată intempestiv de un ministru al justiţiei în contextul în care acesta, de-a lungul timpului, a asigurat constant opinia publică de faptul că nu o va declanşa până la reglementarea, pe plan legislativ, a diminuării importanţei factorului politic în cadrul acestor numiri. Declanşarea acestei proceduri a fost dispusă în aceleaşi condiţii legale, fără a se reglementa vreo diminuare a pregnanţei factorului politic, iar această contradicţie evidentă dintre angajamente publice şi faptele asumate este de natură să arunce îndoieli legitime asupra corectitudinii scopului urmărit şi poate crea aparenţa unei politizări asumate a numirilor procurorilor de rang înalt, cu consecinţe iremediabile pe planul încrederii în activitatea desfăşurată de aceştia. Decizia de continuare sau abandonare a unor astfel de proceduri aparţine exclusiv puterii executive, însă Plenul îşi manifestă îngrijorarea că iniţierea ori continuarea lor în contextul arătat, de această dată complementar unei instabilităţi tipice interimatului funcţiei de ministru, ar pune probleme serioase cu privire la substanţa, coerenţa şi finalitatea unei astfel de proceduri”, a transmis CSM. Ministerul Justiţiei a publicat, joi, numele procurorilor care au candidat pentru şefia DIICOT şi a unor secţii din DNA. Daniel Horodniceanu, Oana Pâţu şi Ioana Albani sunt procurorii care s-au înscris în cursa pentru conducerea DIICOT. Horodniceanu a mai fost şef al DIICOT în perioada 2015-2018, Pâţu este interimar al structurii după demisia Georgianei Hossu, în timp ce Albani a fost procuror şef al Serviciului de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice din cadrul DIICOT. Codrin Gavra participă la concurs pentru funcţia de adjunct al şefului DNA, iar pentru conducerea secţiilor din instituţie candidează procurorii Andreea Oana Nica, Ioan Amariei, Paul Dimitriu şi Monica Danciu.



„Vreau să vă spun că sunt adeptul concursurilor transparente, care să fie câstigate de persoane bine pregătite profesional. Numirea în functii de conducere la vârful parchetelor este crucială pentru buna functionare a acestora. În consecinţă, consider că această procedura nu se poate derula pe un mandat al unui ministru interimar. Am solicitat specialistilor din Ministerul Justiţiei un punct de vedere şi sunt convins că, în cel mai scurt timp, ţinând cont de această oportunitate, structurile de specialitate vor publica un anunt in acest sens”, a declarat Lucian Bode.