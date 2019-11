Comitetul Politic al USR  a adoptat Carta valorilor: Suntem noua forţă a politicii în România

„Astăzi am avut bucuria să dau partidului USR soclul doctrinar de care avea nevoie de atâta vreme. De mai bine de doi ani, împreună cu aproape 100 de membri USR, am lucrat la un document de doctrină politică, pe care l-am supus astăzi adoptării Comitetului Politic al USR. Partidul a aprobat astăzi, în forul lui decizional competent, Carta Valorilor, documentul care îi dă în sfârşit identitatea doctrinară generoasă, europeană şi cerută de vremurile în care trăim. Carta Valorilor nu este un program politic, nu este un document de politici publice, dar este fundamentul pe care toate acestea vor fi construite şi propuse alegătorilor. Carta Valorilor face din USR primul partid românesc modern, deschis şi european, care se prezintă cu mândrie cetăţenilor României ca fiind alternativa politică credibilă de care aceştia au nevoie”, a scris Vlad Alexandrescu pe Facebook.

Carta valorilor este un document de 18 pagini care vorbeşte, între altele, despre Libertate, Democraţie, Justiţie, Cultură vie, Sănătate, Protecţia mediului şi Egalitate de şanse.

Documentul începe, însă, cu un capitol intitulat: ”NOI SUNTEM USR”:

„Suntem noua forţă a politicii în România, avangarda schimbării clasei politice actuale. Suntem uniunea oamenilor caredoresc modernizarea şi democratizarea reală a României, a celor care au decis să facă pasul pentru schimbare.

Suntem cei ce au adus mesajul cetăţenilor pe scena politică. În Parlament sau în pieţe, ori de câte ori a fost nevoie, noi am fost acolo! Pentru noi, politica se face în dialog direct cu cetăţenii şi alături de cetăţeni. Când Roşia Montană a fost în pericol, după tragedia de la Colectiv, pentru a apăra justiţia, ori pentru a strânge semnături, noi, viitorii membri USR, nu am stat deoparte. Când a fost nevoie de noi, nu am stat pe gânduri. Oamenii ştiu că pot conta pe noi. Am dovedit-o.

O dovedim în fiecare zi. O vom dovedi.

Suntem aici pentru a construi România de mâine, o ţară în care fiecare să aibă libertatea şi şansa de a-şi construi viaţa aşa cum şi-o doreşte, într-o societate în care toleranţa şi solidaritatea oferă sprijin şi şanse egale tuturor, iar libera iniţiativă şi creativitatea ne transformă în oameni liberi de reminiscenţele totalitarismului.

România pe care ne-o dorim este România pe care am decis s-o construim împreună. Prin implicare şi prin muncă, prin onestitate, asumare şi transparenţă, am reuşit să ajungem aici. Am reaprins speranţa în inimile cetăţenilor, am arătat că politica se poate face şi altfel şi că nimeni nu ne va salva, în afară de noi înşine. Vrem ca în următorii ani să guvernăm şi să schimbăm România, dar avem nevoie de ajutorul tău.

Vino cu noi să schimbăm România în bine!”, se arată în Carta valorilor USR.

Apoi, documentul arată care sunt valorile în care cred reprezentanţii partidului.

CARTA VALORILOR USR

Valorile împărtăşite de noi sunt valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane, ale libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, ale meritului şi ale integrităţii.

USR s-a născut în secolul XXI, într-o epocă în care constatăm că diviziunea stânga-dreapta este adesea folosită pentru a dezbina şi pentru a înşela speranţele legitime ale cetăţenilor. Dincolo de aceste diviziuni doctrinare, noi pornim cu prioritate în definirea politicilor publice de la nevoile reale ale oamenilor, nu de la agenda îngustă a unor grupuri de interese şi nici de la litera unor ideologii adesea perimate. USR cultivă, în acest fel, o doctrină a politicii vii, atentă la pulsul unei societăţi într-o continuă acceleraţie şi transformare.

USR este partidul care ne-a adus laolaltă prin respingerea modelului clientelar, autoritar şi învechit pe care celelalte partide l-au impus României în anii tranziţiei. Este partidul care îşi propune să lupte pentru ca românii să aibă şanse egale de acces la resurse, la educaţie şi prosperitate. Fiecare cetăţean trebuie să aibă oportunităţi pentru a se dezvolta liber şi a-şi croi un trai decent. Suntem aici pentru a apăra democraţia constituţională în România, bazată pe separaţia şi echilibrul puterilor în stat, pentru a apăra independenţa justiţiei în faţa intruziunilor politicului, astfel încât societatea să dezvolte anticorpi şi imunitate la corupţie, să se poată proteja împotriva oricăror tentative de abuz sau autoritarism.

Noi nu credem că există mai multe Românii într-un singur stat, o Românie a săracilor şi una a bogaţilor, una a bătrânilor şi una a tinerilor, o Românie a urbanului şi alta a ruralului, a angajaţilor din serviciul public şi a celor din mediul privat.

Credem, în schimb, că respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului şi valorificarea deplină a libertăţii, iniţiativei şi creativităţii noastre ne vor îngădui să construim împreună un prezent şi un viitor care să ne asigure o viaţă liberă, demnă şi civilizată. Recunoaştem libertatea religioasă şi faptul că a trăi într-o credinţă religioasă este o valoare fundamentală, pe care oricine o poate trăi în deplină libertate şi respect alături de cei ce nu o împărtăşesc.

Trăim într-o singură Românie, a noastră, a tuturor cetăţenilor, care s-a aflat însă prea multă vreme la cheremul unor partide politice corupte şi iresponsabile. Diviziunile sădite pe criterii de etnie, religie, ideologii perimate, orientare sexuală sau provenienţă socială nu folosesc decât unor lideri politici şi de opinie ce îşi extrag artificial puterea din acestea. Prin voinţă comună, toleranţă şi dialog, prin libera iniţiativă, vom construi încrederea de care are nevoie România pentru a deveni o societate dreaptă şi prosperă.

Vedem apartenenţa României la Uniunea Europeană drept încununarea speranţelor şi eforturilor mai multor generaţii de români, singura cale reală spre dezvoltarea şi modernizarea ţării noastre. Pentru noi, apartenenţa la NATO este garanţia securităţii naţionale cât şi a unei lumi mai sigure”, se mai arată în document.

Antrior, USR a anunţat, printr-un comunicat de presă, că a fost adoptată Carta Valorilor USR, „un document care prezintă principiile şi valorile pe care partidul şi-a construit programul de guvernare”.