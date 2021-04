Coaliţia, la prima criză majoră. USR-PLUS, la primul test de maturitate. Soluţiile pentru ieşirea din impas

Doar patru luni au trecut până când coaliţia PNL, USR-PLUS şi UDMR a ajuns la prima revocare de ministru, ceea ce a dus şi la o criză majoră în interiorul Puterii. Demiterea lui Vlad Voiculescu (ministrul Sănătăţii) şi cea a Andreei Moldovan (secretar de stat tot la Sănătate), motivate de aprobarea unui ordin privind măsurile de carantinare fără anunţarea premierului, au fost doar picătura care a umplut paharul pentru Florin Cîţu şi PNL.

„Demiterea ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, este o decizie imatură, care pune sub semnul întrebării capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coaliţie funcţional, o echipă pentru reformarea României. Din acest moment, Florin Cîţu nu mai are susţinerea Alianţei USR-PLUS pentru rămânerea în funcţia de prim-ministru”, a reacţionat copreşedintele USR-PLUS, Dan Barna. Un mesaj similar a fost preluat şi de Dacian Cioloş şi de mai mulţi lideri ai USR. Reprezentanţii USR-PLUS l-au acuzat pe Florin Cîţu de faptul că din cauza sa procesul de vaccinare a mers prost, cu toate că întreg procesul a presupus o colaborare între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apărării Naţionale, coordonată de Florin Cîţu.

PSD exclude susţinerea unui Guvern minoritar Partidele din opoziţie au salutat demiterea lui Vlad Voiculescu şi au anunţat cum se vor poziţiona în această criză politică. PSD a subliniat faptul că nu va susţine în niciun caz un Guvern minoritar în jurul PNL şi UDMR. „Dacă nu sunt capabili să-şi rezolve criza creată, singura soluţie este întoarcerea la popor prin alegeri anticipate. PSD nu va susţine din Parlament niciun guvern minoritar PNL. PSD nu va susţine niciun guvern condus de PNL sau de USR-PLUS. PSD exclude categoric orice scenariu de acest fel. Iohannis şi cele trei partide care au pierdut alegerile anul trecut sunt responsabile de criza pe care au creat-o. Dacă Iohannis nu e în stare să îşi facă treaba de mediator, singura soluţie este să ne întoarcem la popor prin alegeri anticipate, pentru că actualul Parlament nu mai răspunde voinţei populare”, a anunţat PSD. Solicitarea social-democraţilor e aproape imposibilă, dat fiind faptul că procedurile pentru anticipate durează şi trebuie consens pe scena politică. Pe de altă parte, AUR s-a limitat în a spune că ar vrea la Sănătate un tehnocrat.

Pe de altă parte, Ludovic Orban a rămas ferm pe poziţii miercuri, subliniind faptul că PNL îl susţine în continuare pe Florin Cîţu în funcţia de premier, iar că o decizie privind modul cum funcţionează coaliţia va fi luată doar la următoarea şedinţă a acesteia, adică luni. Nu în ultimul rând, Orban i-a ironizat pe cei din USR-PLUS pentru răzgândirea în ceea ce priveşte premierul: „A existat o preferinţă a colegilor din USR-PLUS pentru Florin Cîţu ca premier şi sunt convins că ea există şi acum”, a subliniat liderul PNL, amintind faptul că USR-PLUS a condiţionat în iarnă formarea Guvernului de numirea lui Cîţu premier, în detrimentul lui Orban. Nici UDMR nu e de acord cu USR-PLUS, susţinându-l pe Cîţu.

Variantele pentru coaliţie

Ieşirea din impas e aşteptată în urma discuţiilor care vor fi purtate de liderii coaliţiei cu preşedintele Klaus Iohannis. Soluţia cea mai la îndemână este numirea la Sănătate a unui alt ministru din USR-PLUS. Aripa USR din alianţă are la îndemână două variante de ministru, adică deputaţii Adrian Wiener şi Emanuel Ungureanu. Wiener este văzut ca favorit, având o relaţie bună cu liberalii, UDMR şi chiar cu unii social-democraţi. Medic de profesie, acesta a fost prezentat încă de la finalul lunii decembrie drept alternativa la Voiculescu. Problema cu Wiener şi cu Ungureanu este că sunt din USR, iar portofoliul Sănătăţii e la PLUS, formaţiune care nu are un alt nume considerat capabil de a prelua conducerea unei asemenea instituţii.

A doua variantă este convingerea lui Florin Cîţu să facă un pas în spate, mişcare cu care liberalii nu sunt de acord, susţin surse din conducerea PNL pentru „Adevărul”. O schimbare a lui Cîţu ar însemna o nouă căutare de premier, dat fiind faptul că Orban are deja o funcţie-cheie, care e mult mai stabilă politic, adică şefia Camerei Deputaţilor. Mai mult, ar fi redeschisă tema funcţiilor din Guvern, pentru că ar trebui găsit un loc pentru Florin Cîţu, dar şi o reaşezare a portofoliilor.

Al treilea scenariu e ieşirea USR-PLUS de la guvernare, ceea ce ar însemna că PNL şi UDMR ar trebui să găsească câteva zeci de voturi pentru a trece un nou Cabinet. Surse din USR susţin că opinia majoritară în partid e rămânerea la guvernare. „Hai să întrebăm miniştri ca Drulă sau Ghinea dacă ar ieşi de la guvernare pentru Voiculescu. Am adus o întreagă armată pe funcţii-cheie în stat şi acum îi dăm afară. Nici măcar nu s-au instalat bine. De-abia au fost numiţi şi prefecţii şi urmează alte funcţii din deconcentrate. Să fim serioşi! Solidaritatea ţine până când ne lovim de partea practică”, susţin surse din conducerea USR. Toate privirile sunt aţintite către întâlnirea cu şeful statului.