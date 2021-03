Claudiu Năsui, pus la zid de cercetători pe tema „Registrului securiştilor”: „Oamenii noi” au idei vechi. O astfel de operaţiune ar fi de natură totalitară

Cercetători şi foşti membri ai Colegiului Consiliului Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii critică dur proiectul de lege depus de Claudiu Năsui. „„ Nu este nevoie sa înfiinţati un „registru al securistilor". Exista deja. Din anul 2000. Se numeste Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a. Acolo, CNSAS publica sentinţele definitive care stabilesc calitatea de „lucrător al Securitatii" pentru acei ofiţeri de securitate care au încălcat drepturile si libertăţile fundamentale ale omului. Numele sunt publice (...) Idee extinderii oprobiului(căci ce alta consecinţă legală aveti in vedere, din moment ce nici o astfel de idee nu va trece de filtrele constitutionale?) asupra membrilor familiei este atât de ieşită in decor, încât nu stiu cu ce sa incep. Cu legislaţia internaţională? Sunteti pregătit domnule Nasui şi al dumnevostra Minister de Finanţe sa platiti milioanele de euro despăgubiri pentru asa flagranta încălcare a celor mai elementare drepturi ale omului? Asa ceva a existat in Romania într-o singură perioada istorică: in comunism. Doriti, domnia voastră, colegii şi susţinătorii veseli (ca sa nu ii numesc altfel) ai acestei "initiative" sa va inspirati din practicile respective? Nici macar comuniştii nu au îndrăznit sa dea o lege explicită, ci au acţionat prin legiferare secretă sau pe "cale naturala". De exemplu, „confiscarea integrală a averii" unui "duşman al poporului" afecta inevitabil si membrii familiei cum poate va imaginati. Deportarea la fel”, a scris pe pagina sa de Facebook cercetătorul Mădălin Hodor.

Florin Abraham, fost membru al Colegiului CNSAS, explică într-un text de pe blogurile Adevărul ce probleme ridică proiectul lui Claudiu Năsui. Ferocele anticomunist Năsui inversează ordinea constituţională din România inventând „prezumpţia de vinovăţie (morală)”, aruncă la foc cu nonşalanţă Convenţia europeană a Drepturilor Omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi, mai presus de toate, orice urmă de europenitate. Ştie Claudiu Năsui care este primul articol din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene? Simplu: „Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată şi protejată”, susţine Abraham.

De asemenea, fostul membru CNSAS arată că adoptarea unui asemenea proiect ar duce la o vinovăţie colectivă, de familie, cu toate că răspunderea şi vinovăţia în mod normal sunt individuale. „O astfel de operaţiune ar fi de natură totalitară. Amintesc faptul că naziştii operau cu conceptul vinovăţiei de rasă, iar staliniştii cu vinovăţia de clasă”