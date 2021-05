Cîţu prezintă PNRR în Parlament: „Nu este un plan politic. Garantează că vom avea o guvernare liberală cel puţin 8 ani de acum încolo”

„Înainte de a intra în prezentarea PNRR aş vrea sa fac o declaraţie publică, pentru că, de când a apărut acest plan, am fost acuzat că nu vreau să îl prezint. Atăzi sunt aici, pentru că am fost invitat. De fiecare dată am ţinut să vin şi să prezint în faţa românilor, atunci când am fost invitat procedural. Ţin foarte mult la trasparenţă şi la profesionalism.

Pentru că am văzut în spaţiul public foarte multe interpretări eronate, susţinute cu intenţie, românii trebuie să ştie că PNRR este un program diferit, unul care a apărut într-un moment dificil, în cea mai mare criză din ultima sută de ani. Este un plan diferit pentru că, pe lângă investiţii pentru redresare şi rezilienţă, planul vine şi cu o parte de reformă. Parte de reformă pe care fiecare Guvern şi-o asumă transparent. Nu poţi să faci investiţii fără reformă.

Mai sunt câteva lucruri care diferă faţă de ceea ce eram noi obişnuiţi prin fonduri europene. Foarte important, toate investiţiile pe care le facem prin acest program trebuie să fie finalizate până în 2026. Înseamnă că sunt proiecte dure, iar dacă nu le finalizăm, pierdem banii. Ca o paranteză, nu mai strigaţi că proiectul x sau y nu a fost inclus în PNRR, mai ales Opoziţia. Dumneavoastră ştiti foarte bine cum funcţionează şi ştiti foarte bine că ele nu pot fi incluse în acest plan. A doua parte importantă este componenta verde şi digitalizarea. Două lucruri de care avem nevoie. Vrem să reducem şi gradul de poluare, dar şi să creştem gradul de digitalizare în România.

În ceea ce priveşte reformele, ele au fost amânate 30 de ani şi trebuie să le facem. Nu le facem doar pentru că ne spune cineva, ci pentru că România are nevoie să treacă la următorul capitol de dezvoltare. Facem investiţii, dar pentru asta avem nevoie de reforme. Ele garantează că investiţiile pe care le facem nu mai sunt doar pe hârtie, ci sunt investiţii care vor aduce bunăstare românilor.

Vă asigur că nu este un program politic. Este un plan care garantează că vom avea o guvernare pe principii liberare cel puţin 8 ani de acum încolo. Vor fi investiţii care se vor vedea în buzunarele tuturor românilor”, a transmis premierul, miercuri, în Parlament.

Ştire în curs de actualizare