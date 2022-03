Cîţu, întrebat despre creşterea salariului minim: Eu am propus o creştere a salariilor tuturor românilor şi reducerea contribuţiilor cu 5%

„Nu ştiu. Eu am propus o creştere a salariilor tuturor românilor, inclusiv al dumneavoastră, reducerea contribuţiilor cu 5%. Asta înseamnă venituri nete mai mari pentru toţi românii. O să fie complicat pentru PNL să susţină orice altă măsură, care va creşte veniturile doar unei categorii de români, dintr-un sector bugetar anume sau alte categorii. Pe noi ne interesează bunăstarea tuturor românilor ştim astăzi, există o singură măsură care poate să crească salariile tuturor românilor, aceasta este reducerea contribuţiilor cu 5%. Încă nu am avut succes în a-i convinge pe colegii mei de compromis din această Coaliţie că este cea mai bună măsură, dar nu o să încetez să vin cu argumente, mai ales astăzi când vedem cum cresc preţurile, puterea de cumpărare poate să fie crescută şi trebuie discutată pentru toţi românii şi este singura variantă, reducerea contribuţiilor. Alte variante nu există”, a afirmat Florin Cîţu, chestionat marţi dacă are în vedere coaliţia şi Guvernul creşterea salariului minim.