Cîţu: Bucureşti are cea mai mare rată de vaccinare din ţară. Zero persoane infectate în ultimele 24 de ore

„Bucureşti are cea mai mare rată de vaccinare din ţară”, a anunţat premierul pe Facebook.





El a mai adăugat că „tot în Bucureşti, în ultimele 24 de ore am avut 0 (!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2”.





De asemenea, potrivit premierului, „vaccinarea este singura soluţie pentru a depăşi pandemia. It is that simple”, a mai susţinut premierul pe Facebook.