Cîţu, atac la partenerii de guvernare şi critici voalate pentru Ciucă: Nu văd sensul ca pentru 1 aprilie să reglementăm piaţa, cineva nu s-a gândit foarte bine

„Sunt elemente importante şi aici trebuie sa vină soluţii de la ministerul Finanţelor negreşit. Anul trecut am arătat că se poate chiar dacă eram în plină pandemie. Anul acesta din nou începem anul cu o creştere economică de patru la sută, dar semnalele sunt că mergem în direcţia opusă, există bineînţeles şi această presiune a preţurilor şi ceea ce văd iarăşi creşterea costului la care se împrumută statul. Soluţiile bineînţeles trebuie să vină de la cei care sunt astăzi plătiţi de noi să vină cu soluţiile”, a declarat liderul PNL.

Fostul premier a explicat că „orice rată a inflaţiei peste ce spune BNR este mare. Toate băncile centrale din lume vedeţi că reacţionează.(...) Vreau să văd în ce direcţie mergem. Dacă inflaţia rămâne mare, ne aşteptăm la dobânzi mari. Creditorii vor încerca să-şi acopere cheltuielile, cel care se împrumută vrea o dobândă mică”.

„Deocamdată nu s-a prezentat niciun plan, eu doar am atras atenţia că ma uit la modul în care se împrumută. Cumva, lucrurile merg într-o direcţie şi nu văd cum vor fi stopate. Eu, ca economist pot să spun că sunt doar câteva variante”, a mai argumentat liderul liberal, afirmând însă că este sigur că în perioada următoare „Guvernul va prezenta soluţii”.

„Nu trebuie să cer aşa ceva în coaliţie. E de bun simţ când inflaţia creşte, să se prezinte variantele sau direcţia în care mergem", a mai spus Florin Cîţu.

Fostul premier a vorbit şi despre soluţia reglementării pieţei de energie pentru o perioadă de şaşe luni anunţată de PSD, argumentând că nu are sens o reglementare a pieţei în momentul în care scad deja preţurile, iar Guvernul trebuie să vină cu soluţii pentru iarna viitoare.

„Nu este o competiţie între cine îi ajută pe români, obiectivul este să găsim soluţii în coaliţie. Este un OUG al Guvernului României, o soluţie pentru a reduce povara pentru facturi. Sunt câteva soluţii, câteva au fost propuse acolo. Una dintre ele, dacă e vorba despre facturile din trecut, aici Ministerul Justiţiei trebuie să se pronunţe dacă se pot găsi soluţii retroactive, le susţin. (...) Am tot auzit în spaţiul public, că se încearcă după 1 aprilie o reglementare. Aş putea să spun că eu am venit cu soluţia de a spune că reglementăm piaţa, era pentru momentul de acum. Nu văd sensul ca pentru 1 aprilie când intrăm în vară să reglementăm piaţa, până în octombrie, când vine iarăşi iarna. Cineva nu s-a gândit foarte bine când a venit cu această soluţie. Dacă vrem să facem ceva, să ne gândim pentru iarna viitoare.( ...) Soluţia propusă de noi era pentru aceste luni, de iarnă. ANRE s-a opus, am venit cu altă variantă, cea de acum”, a mai afirmat Florin Cîţu.

În ceea ce priveşte penalităţile, preşedintele PNL a afirmat că le susţine, însă menţionează că „trebuie foarte mare atenţie” în acest caz. „Se creşte penalizarea până la 200.000. Dacă plăteşti mai devreme, amenda este mai mică. Cred că aici nu amenzile rezolvă problema, ci deschiderea pieţei. Cu cât ai mai mulţi jucători pe piaţă, scad preţurile, nu ai astfel de situaţii. Când piaţa e suprareglementată, apar astfel de situaţii, de sincope. Dacă vrem preţuri scăzute, trebuie să facem piaţa mai permisivă, prin investiţii, e adevărat, prin reducerea de bariere”, a mai completat fostul premier.

Preşedintelui PNL a atras atenţia şi asupra măsurilor din sănătate, afirmând că observă o creştere a numărului de infectări şi o scădere a numărului de vaccinări.

„Mă uit şi eu ca orice persoană la situatie şi văd că numărul de persoane infectate creşte, scade numărul de persoane vaccinate, eu stiu că în vară, de pe bancile Parlamentului eram acuzaţi de oameni care azi au putere de decizie, că nu creşte campania de vaccinare că sunt persoane infectate în număr mare, asa se intampla în viaţă, cateodata te prind din urma ipocrizia. (...) Ministrul Sănătăţii este acolo pentru a rezolva problema, haideti să nu ne învârtim în jurul Certificatului trebuie să vedem care sunt obiectivele, să vedem care sunt soluţiile. Eu aici am o problema, că nu văd care este obiectivul, oricum evaluarea o face premierul”, a mai spus Florin Cîţu.