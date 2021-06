Cîţu: Îi încurajez pe toţi românii care au plătit rate mai mari să meargă la sediul PSD şi să ceară diferenţa

„Două moţiuni simple depuse de PSD împotriva mea ca ministru. Românii au înţeles - social-democraţii văd în mine cel mai mare inamic al lor, cea mai mare ameninţare. De ce? Pentru că sunt singurul care s-a opus sistematic la orice colaborare cu PSD. Ştiţi deja ce fel de politician sunt şi ştiţi că nu aş susţine nici măcar în glumă să dau jos propriul guvern pentru a face apoi guvernare cu PSD. Sunt liberal convins. După 25 septembrie va fi şi mai rău pentru dumneavoastră. Am tranşat alegerile din PNL, de cine vă e cel mai frică nu scăpaţi. Aţi dezvoltat o obsesie personală la adresa mea. Ştiu că nu pricepeţi, dv mai mult cu stratagemele decât cu munca. Guvernarea merge foarte bine, coaliţia e unită şi pregătită să guverneze cel puţin 8 ani de zile de acum încolo. Vă spun ca să aveţi timp să pregătiţi toate moţiunile până în 2028. Românii sigur nu mai cred nimic din ceea ce spuneţi, mai ales după ce au citit textul jalnic, penibil al moţiunii”, a mai declarat premierul.



El a condamnat declaraţiile opoziţiei cu privire la situaţia economică din România.

„Aţi panicat românii şi atât. Cereţi-vă scuze românilor. I-aţi manipulat. Uite că economia României merge foarte bine. Rata inflaţiei e mai mică decât în orice altă perioadă când România era guvernată de pesedişti. Aşa se face o guvernare de succes, de centru dreapta. Pe 21 iunie 2021 Eurostat a arătat că puterea de cumpărare e mai mare decât în Grecia. Domnule Ciolacu, cred că e momentul să vă cereţi scuze faţă de românii care au credite. I-aţi manipulat. Îi încurajez pe toţi românii care au plătit rate mai mari la bancă să meargă la sediul PSD şi să ceară diferenţă. Sigur au bani de unde să dea”, aa mai completat el.

„Sper că sesizaţi diferenţa dacă nu vă explic cum se face„, le-a mai spus premierul membrilor opozitiei.



„Dragi români, vă mai spun un lucru, în această guvernare am schimbat total paradigma privind cheltuielile bugetare. Am alocat mai multe sume pentru investiţii. Am mai făcut o schimbare majoră. Guvernul creşte împrumuturile doar pentru investiţii care au un randament pozitiv în viitor. Nu e vorba de împrumuturi pentru investiţii în general, ci pentru investiţiile profitabile. Sper că sesizaţi diferenţa. Cheltuielile care ajung în buzunarele PSD şi sinecuriştilor PSD nu sunt investiţii. Nu vom folosi împrumuturi să plătim sinecuri”, a mai transmis premierul.

„Veniturile nete au crescut mai rapid decât preţurile, aşa creşte puterea de cumăpărare”, a mai explicat premierul.

Premierul a mai amintit „cât de îngroziţi„ erau cei din sectorul privat în timpul guvernării social-democraţiilor.