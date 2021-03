Cioloş continuă să îl apere pe Voiculescu: „Nu poţi să crucifici un om pentru transparenţă. Securitatea naţională este afectată când nu avem acele date”

„E conform principiilor pe care noi le-am tot promovat, inclusiv încă din campanie, când am spus că în România e nevoie de o schimbare, pentru ca oamenii să înceapă să aibă din nou încredere în stat şi în autoritatea publică şi schimbarea asta are la bază transparenţa, pentru că atâta suspiciune şi neîncredere câtă e în societate, o mare parte vine şi pentru că oamenii nu au încredere că autorităţile spun adevărul sau că spun tot adevărul. Mie mi se pare de bun simţ să fim transparenţi (...). Vlad Voiculescu a respectat programul de guvernare, inclusiv programul de guvernare al coaliţiei, în care vorbim despre transparenţă”, a declarat Cioloş joi, la RFI.ro

Întrebat dacă Vlad Voiculescu a greşit pentru că nu l-a informat pe premierul Florin Cîţu înainte să publice listele cu testarea şi vaccinarea anti-Covid-19 pe judeţe, copreşedintele USR PLUS a replicat: „Vlad Voiculescu e ministru al Sănătăţii, el are o autoritate dată de portofoliul pe care îl are şi în limita autorităţii respective el poate şi chiar trebuie să ia anumite decizii (...). Vlad Voiculescu e ministru al Sănătăţii, de la el sunt nişte aşteptări, inclusiv cele legate de transparenţă. Încă din primăvara anului trecut, noi, la USR PLUS am cerut Guvernului de atunci transparenţă, pentru că de acolo trebuia să pornim cu analiza şi atunci era firesc ca odată ajunşi la guvernare, să aplicăm noi ceea ce am cerut altora să facă”.

„Crucificarea” ministrului Sănătăţii

Dacian Cioloş a transmis că nu poţi să „crucifici” un om pentru că a fost transparent şi să vii cu argumente conform cărora a fost pus în pericol statul. Eurodeputatul susţine că securitatea naţională este pusă în pericol tocmai atunci când astfel de date nu sunt publicate.

„Haideţi să fim serioşi, datele privind vaccinarea, securitatea naţională din punctul meu de vedere e afectată când nu avem acele date şi când nu ştim ce se întâmplă pe teren şi luăm măsuri în necunoştinţă de cauză (...). Dacă un om a greşit, oricare ar fi el, fie că e premierul, sunt eu, e Vlad Voiculescu, oricare ministru, când ai făcut o greşeală, o recunoşti şi o corectezi, dar nu poţi să crucifici un om pentru că e transparent şi să vii cu tot felul de argumente că vai, e pus în pericol statul, pentru că lumea află despre cum se desfăşoară vaccinarea, când datele alea sunt publicate de ministrul Sănătăţii. Deci eu vreau să văd unde e legislaţia aia care îi interzice ministrului Sănătăţii să publice datele alea şi voi fi primul care va cere modificarea legislaţiei respective”, a explicat Dacian Cioloş.

Liderul PLUS susţine că, în acest moment, nu există motive pentru care Vlad Voiculescu să fie demis.

„Vreau să văd motivele. Deocamdată, nu văd motive să fie demis, pentru că aplică programul de guvernare şi pentru că e transparent. Dar nu o să intru în capcana asta să discutăm de demisia lui Vlad Voiculescu, pentru că nimeni nu a cerut-o (...). Deci cred că ar trebui mai uşor cu demiterea pe scări şi bine ar fi să ne apucăm de treabă, mai degrabă. Vlad Voiculescu e ministru al Sănătăţii, de la el sunt nişte aşteptări, inclusiv cele legate de transparenţă. Încă din primăvara anului trecut, noi, la USR PLUS am cerut Guvernului de atunci transparenţă, pentru că de acolo trebuia să pornim cu analiza şi atunci era firesc ca odată ajunşi la guvernare, să aplicăm noi ceea ce am cerut altora să facă”, a mai spus Cioloş.

