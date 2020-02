Ciolacu: Dacă vine domnul Ciucă, să spunem, fără niciun membru PNL în Guvern, există posibilitatea ca noi să votăm acel guvern

„Nu ştiu, este o discuţie pe care o să o am cu colegii. Acum să vină cu propunerea să fie iar un guvern minoritar numai PNL, numai PNL-ul poate să facă reforme, cum am văzut în sănătate şi cu trotinetele, am o mare reţinere de a vota vreodată un guvern minoritar”, a spus liderul PSD.

Ciolacu a completat, spunând că dacă Guvernul va fi condus de Nicolae Ciucă şi din Executiv nu vor face parte membri PNL, atunci e posibil ca social-democraţii să-l voteze.

„Dacă vine domnul Ciucă, să spunem, e un specialist pe care eu îl stimez foarte mult, dacă vine fără niciun membru PNL în Guvern, este posibilitatea ca noi să votăm acel guvern. Dacă vine cu membrii PNL, pitim PNL-ul în spatele generalului Ciucă?”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, luni seara, la TVR 1, dacă PSD va vota un guvern condus de Nicolae Ciucă sau de Cătălin Predoiu.