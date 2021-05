Ciolacu: „O să trimitem textul moţiunii de de cenzură şi celor de la AUR, poate au şi dânşii adăugiri”. Ce spune despre prezentare PNRR în Parlament

„Pe 14 iunie o să depunem moţiunea de cenzură. O să începem să lucrăm la text, o să trimitem textul şi la parlamentarii neafiliaţi, este şi grupul AUR în Parlament şi o să trimitem textul, poate au şi dânşii adăugiri la text, pentru că au anunţat deja că vor vota o eventuală moţiune de cenzură depusă în Parlament", a spus Ciolacu, miercuri, la TVR 1.

El a adăugat că PSD va încerca să „dărâme” guvernul cu moţiunea de cenzură.

„Încercăm să dărâmăm Guvernul cu această moţiune de cenzură pe care o vom depune. E o diferenţă de 34 de voturi între Putere şi Opoziţie. Tot aud această discuţie - de ce nu a depus PSD moţiune de cenzură până acum. Ce voiaţi, domnule, să depunem moţiune de cenzură după două săptămâni de la alegeri? Mai erau nişte plecaţi şi prin PSD la un moment dat, după ce a ieşit Iohannis cu 67% voiau să facem referendum să îl suspendăm. Stai, că de-abia au fost alegeri acum o săptămână şi a ieşit omul cu 67%, cum să îl suspendăm? Cam aşa s-a întâmplat şi acum. După ce s-au terminat alegerile i-a strâns domnul Iohannis să aibă Guvernul său pe pierzători”, a afirmat Ciolacu.

Ciolacu a mai spus că PSD a folosit toate pârghiile pentru ca guvernul lui Florin Cîţu să prezinte în Parlament Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, liderul PSD susţinând că dacă România va lua împrumut 15 miliarde de euro pentru PNRR, ţara noastră ajunge la o datorie publică de 55 la sută, ceea ce ar înseamnă îngheţarea pensiilor şi salariilor.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament este evident că PSD a folosit toate pârghiile pentru a se veni în Parlament şi nu neapărat pentru clasa politică, cât şi pentru români, să fie prezentat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Am şi întrebat, în discursul meu atât grupu PNL, cât şi grupul USR şi UDMR, inclusiv pe domnul Orban, am întrebat, dumneavoastră aţi citit acest Plan, există acest Plan? Fiindcă ce a venit premierul să prezinte era că vom face, vom drege”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a declarat că se aştepta să fie prezentată o centralizare, o hartă sau o viziune pentru PNRR.

„Mă aşteptam să vină cu un plan, să îl prezinte. Am vrut să vină să prezinte o hartă, care este viziunea. Nu are nimeni o centralizare în acest moment, ce bani merg la împrumuturi, ce bani merg la granturi, ce investiţii prindem pe 2021 - 2027. (...) În cinci luni, domnul Ghinea, sub oblăduirea primului ministru, Cîţu au tras de la începutul anului, 227 milioane. Aici vorbim de dezvoltare şi coeziune, nu numai agricultură. ce anume din PNRR merge către IMM şi capitalul românesc? Am intrat în anumite detalii, dar mi s-a spus că nu este finalizat. Mai avem două zile şi trebuie să îl depunem, nu te duci cu el ca la poştă şi îţi dă număr de înregistrare. Se depune electronic, devine public, cum s-a întâmplat în toate statele. Avem în acest moment o ocazie unică de a redresa economia în România şi aceşti bani să aducă un bine în viaţa românilor sau avem ocazia de a deveni ultimul stat care depunem acest Plan, să nu fie conform”, a mai spus Ciolacu.