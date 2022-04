Ciolacu: Momentan, Coaliţia funcţionează. E evident că PSD a lucrat la cele mai multe dintre măsurile din pachetul social şi economic

„Facem programul şi fiecare ministru îşi ia sarcina ce acte va promova”, a declarat Marcel Ciolacu, referindu-se la implementarea măsurilor din pachetul social şi economic al Coaliţiei. Liderul social-democrat a subliniat că PSD este formaţiunea care s-a ocupat mai mult de pregătirea pachetului de măsuri.

„Le-am discutat măsurile. E evident că PSD a lucrat la multe dintre măsuri (...) Eu am avut o comunicare bună cu premierul. O am în continuare. Azi am vorbit de două ori la telefon”, a completat Ciolacu. Întrebat dacă în continuare Coaliţia este funcţională, liderul PSD a precizat: „Momentan, Coaliţia funcţionează”.

Întrebat de paternitatea măsurilor, dacă vin de la la reprezentanţii PSD sau PNL, Ciolacu a punctat faptul că acestea au fost propuse de miniştri şi aprobate de premierul Nicolae Ciucă. De altfel, preşedintele PSD a subliniat că vor fi luate măsuri pentru industria de construcţii, pentru agricultori, dar şi pentru alte categorii socio-profesionale.

Marcel Ciolacu a subliniat şi că în mai 2023 va avea loc rotativa, adică PNL va ceda funcţia de premier, iar funcţia de şef al Guvernului va fi preluată de un membru PSD.