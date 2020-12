Ciolacu, despre o posibilă suspendare a lui Iohannis: Ţinând cont de context, nu cred că o criză politică ar trebui lansată în România

„Vă răspund în acelaşi fel. În acest moment suntem într-o anumită logică politică pe spiritul Constituţiei şi să aşteptăm ca tot acest demers să fie finalizat. Nu e prima oară când am răspuns la această întrebare şi am spus că ţinând cont de contextul actual, nu cred că o criză politică de asemenea dimensiuni ar trebui lansată în România. Nu am discutat nimic cu domnul Simion (întrebat dacă a discutat despre suspendarea lui Iohannis – n.r.)”, a declarat Ciolacu, întrebat într-o conferinţă de presă la sediul PSD dacă ia în calcul partidul suspendarea şefului statului dacă nu va fi numit un premier de la social-democraţi.

Preşedintele Klaus Iohannis are consultări luni cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui premier. Marcel Ciolacu a mai spus că şeful statului le-a transmis că Alexandru Rafila, propunerea PSD, este o propunere onorabilă pentru funcţia de prim-ministru.