Ciolacu, despre demisia lui Orban de la Camera Deputaţilor: „I-am dat demisia lui Cîţu, dar nu am depus-o. Nu aveţi un om politic mai serios?”

Liderul social-democrat a declarat marţi, după ce Orban a anunţat că îşi va depune miercuri demisia de la şefia Camerei Deputaţilor, că fostul preşedinte al PNL ar fi trebuit să îşi prezinte deja demisia până acum, din moment ce anunţul a fost făcut cu mult timp în urmă.

„De ce nu şi-a depus-o acum? Domnul Orban ne-a obişnuit – partidul care câştigă alegerile desemnează premierul, dar acum nu-l mai desemnează. Îmi dau demisia de la Guvern, dar nu îmi dau demisia de la partid pentru că am pierdut alegerile. Îmi dau demisia de la Cameră pentru că am pierdut Congresul, dar nu îmi dau demisia. I-am dat-o lui Cîţu, dar nu am depus-o la Cameră. A ieşit să ne anunţe ce va face mâine. Nu aveţi un om politic mai serios despre care să vorbim?”, a declarat Ciolacu.

Întrebat dacă PSD doreşte funcţia de preşedinte al Camerei, Ciolacu a precizat că şefiile celor două Camere ale Parlamentului sunt negociate atunci când există o majoritate.

„Vom lua o decizie. Momentan Orban nu şi-a dat demisia. Dacă aveţi un om politic serios despre care să discutăm, discutăm”, a mai declarat liderul social-democraţilor.