Ciolacu anunţă că PSD a depus la Biroul Electoral Central o solicitare de renumărare a voturilor pentru Primăria Sectorului 1

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunţă că partidul a depus la Biroul Electoral Central o solicitare de renumărare a voturilor pentru Primăria Sectorului 1, susţinând că numărătoarea paralelă a voturilor realizată de PSD arată că primarul în funcţie Daniel Tudorache ar avea cu peste 200 de voturi mai mult decât al doilea candidat clasat, Clotilde Armand. „E posibil să fi fost introduse eronat în soft-ul BEC-ului anumite procese verbale”, afirmă Ciolacu.

Marcel Ciolacu a catalogat drept „o tâmpenie” ideea conform căreia PSD ar fi putut frauda alegerile pentru Primăria Sectorului 1 al Capitalei.

„Avem o numărătoare paralelă, fiecare reprezentant al unui partid în secţia de vot pleacă acasă cu o copie după procesul verbal. Fiecare partid are un soft, are programul care e simplu, e un excel, nu e o grozăvie, unde se adună voturile. La numărătoarea paralelă a PSD ne dă că domnul Daniel Florea (corect ar fi fost Dan Tudorache, candidatul PSD pentru Primăria sectorului 1 – n.r.) a câştigat alegerile cu două sute şi ceva de voturi, şi atunci avem şi noi aceste întrebări: «Dom-le, e posibil să fi fost introduse eronat în soft-ul BEC-ului anumite buletine de vot, anumite procese verbale şi avem acest drept să vedem aceste lucruri”, a declarat Marcel Ciolacu, conform news.ro

„S-a depus plângere la BEC ca să fie iarăşi numerotate, iarăşi numărate toate voturile”, a adăugat Ciolacu.

El a explicat şi procedura care ar trebui urmată.

„Prima oară se verifică la BEC dacă au fost introduse corect procesele verbale. E matematică, e fixă matematica, e o ştiinţă fixă şi vom vedea unde este greşeala: este la noi, este la dânşii? Ce să falsifici? Copii după procesele verbale? Originalele sunt la BEC”, a mai afirmat preşedintele social-democrat.

Acesta a menţionat că, în urma renumărării votului, se aşteaptă ”să câştige cel care a fost votat de către bucureşteni”.

Ciolacu susţine că PSD are doar câte un reprezentant în secţiile de votare, în timp de PNL, sau USR PLUS au mai mulţi.

„S-au dus acele vremuri de tristă amintire în care din informaţiile mele, campioni erau PDL-ul. E o problemă de introducere a unor date într-un sistem”, a mai explicat Ciolacu.

Lupta pentru funcţia de primar al Sectorului 1 este strânsă.

Primarul Sectorului 1 Dan Tudorache susţine, că după terminarea numărătorii paralele, are în plus 200 de voturi faţă de candidata USR PLUS Clotilde Armand. Rezultatele parţiale provizorii centralizate la BEC până la ora 16:00 indică faptul că 33.133 voturi (39.64%), iar Clotilde Armand 34.427 voturi (41.18%). diferenţa fiind de 1.294 de voturi.