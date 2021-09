Până a urmă, asta e întrebarea, cine va face reformele necesare, Cîţu sau Orban?

Varianta Cîţu

Vine din sectorul privat, e mai înclinat spre economia de piaţă decât Orban, spune că antreprenorii sunt nişte eroi. Dar doar atât. În rest, nu are calităţile necesare unui premier şi şef de partid important, nu are anvergura politică şi intelectuală cu care ar putea conduce guvernul şi partidul.

Va rămâne premier şi va guverna şantajat de PSD, care nu are interes nici să pice guvernul Cîţu la moţiune de cenzură, nici să aibă cine ştie ce succese în plan economic, fiscal, al investiţiilor. Pentru că aşa îi dictează interesele electorale în perspectiva lui 2024.

Va avea împotriva aripa Orban din PNL şi pe cei de la USR PLUS, care nu-l iartă pentru ce le-a făcut.

Acesta este planul lui Iohannis pentru guvernarea Cîţu. Să tragă mâţa de coadă, alături de PSD, până la alegerile din 2024, când Iohannis dă în primire ţara. Dacă îşi imaginează că PSD va fi de acord cu reformele necesare, se înşală amarnic. Ar însemna ca PSD să-şi taie craca de sub picioare.

Varianta Orban

Îl recomandă intenţia de a reface alianţa cu USR PLUS, singura care ar avea forţa parlamentară necesară pentru a forţa reformele în România. Orban nu are apetit pentru reforme, dar va fi forţat de USR PLUS să le facă.

Probabil Iohannis nu-l va desemna pe Orban premier, iar desemnarea lui Cîţu ar fi ridicolă, ştiind adversitatea parlamentară faţă de el.

Ar fi necesară o altă desemnare de premier, din PNL, cineva care şi-a păstrat demnitatea în această bătălie sinucigaşă, şi care poate duce guvernarea şi coaliţia pe un drum corect, în avantajul românilor şi al ţării.

Şi dacă Orban ar ajunge premier, USR PLUS ar veni cu un calendar de reforme extrem de strict şi precis, sub ameninţarea că dacă un termen pentru o reformă va fi depăşit, va ieşi de la guvernare.

Nu ştiu cum vor gândi delegaţii la congres. De un lucru să fie convinşi. Că au în votul lor de azi soarta familiilor, copiilor şi nepoţilor lor pentru mulţi ani.